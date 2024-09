Agatha All Along (seizoen 1)

Agatha All Along draait om Agatha Harkness, de krachtige heks die werd geïntroduceerd in WandaVision. Kathryn Hahn keert terug in haar rol als Agatha, een karakter dat veel fans wist te verrassen met haar charme en duistere krachten. De serie werd eerder aangekondigd als Agatha: House of Harkness en zal dieper ingaan op haar verleden, magie en mogelijke toekomstige rol in het Marvel-universum. Verwacht veel mysterie, magie en een vleugje duistere humor, geheel in lijn met Agatha’s eerdere “Agatha All Along” onthulling!

Het verhaal? Als een tiener Agatha Harkness uit een betovering bevrijdt, komt ze zonder krachten te zitten.