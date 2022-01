iCulture Vandaag: dit was donderdag 13 januari 2022

Vandaag zetten we alle geruchten over de MacBook Air 2022 voor je op een rij. Hoe gaat het design eruit zien en wanneer kun je hem verwachten? Verder vandaag: lijkt Fortnite snel terug te keren via GeForce Now, laten we zien wat er mogelijk is met toegankelijkheid op de Apple Watch én hebben we weer een aantal verse nieuwe iPhone 14-geruchten voor je. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



We laten je zien wat de mogelijkheden voor toegankelijkheid op de Apple Watch zijn, met verbeterde opties in watchOS 8.