We zagen het al aankomen: Apple stopt met het meeleveren van enkele accessoires bij de iPhone 12. Al bij de Apple Watch Series 6 kreeg je geen lichtnetadapter meer en datzelfde lot is er nu ook bij alle modellen van de iPhone 12. Dat betekent dat je dus zelf voor een oplader moet zorgen. Ook de vorige modellen zien deze verandering. We zetten voor je op een rij wat je wél in de doos van je iPhone 12 en andere toestellen vindt.



Inhoud iPhone 12 doos: dit zit er in de verpakking

Bij elke iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijg je géén lichtnetadapter (ook wel stekker genoemd) meer. Dat betekent dus dat je de huidige stekker van je iPhone moet gebruiken of een nieuwe moet kopen. Ook de bedrade Lightning-EarPods krijg je er niet meer bij. Maar gelukkig levert Apple wel een usb-c-naar-Lightning-kabel bij elke nieuwe iPhone.

Dit zit er wél in de doos:

iPhone

Usb-c-naar-Lightning-kabel (standaard versie, geen gevlochten kabel. Lengte onbekend, maar vermoedelijk 1 meter.)

Korte handleiding en simkaarttool

Het is op dit moment nog niet bekend of de befaamde Apple-stickers nog wel bij elke nieuwe iPhone geleverd worden.

Dit zit er niét meer in de doos:

Lightning EarPods

Lichtnetadapter

Deze wijziging geldt niet alleen voor de iPhone 12-serie, maar met terugwerkende kracht ook voor alle andere modellen die Apple nog verkoopt. Dus of je nu bij Apple een iPhone XR koopt of de nieuwste iPhone 12 Pro, je krijgt bij alle 2020 iPhones dezelfde accessoires meegeleverd. Mogelijk vind je de komende tijd nog wel deze accessoires in de doos als je één van de vorige modellen bij Apple koopt, omdat het dan nog om oude voorraad gaat. Datzelfde geldt ook voor externe verkopers. De komende maanden wordt dit langzaamaan uitgefaseerd.

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat er bij de iPhones dus een usb-c-naar-Lightning-kabel zit. Dat betekent dat je ook een usb-c-lichtnetadapter nodig hebt. Mogelijk gebruik je nu nog een stekker met usb-a-ingang. Je kan natuurlijk ook nog je huidige gewone Lightning-kabel blijven gebruiken, in combinatie met een standaard lichtnetadapter. Ook de 5W-laders zijn nog gewoon geschikt voor alle iPhones.

Apple’s accessoires in prijs gedaald

Het goede nieuws is dat Apple’s officiële accessoires die je nu dus niet meer bij de iPhone krijgt, in prijs zijn gedaald. De usb-c-lichtnetadapter van 18W kostte voorheen €35. De nieuwe vervangende 20W-versie is nu bij Apple beschikbaar voor €25. Diezelfde prijsdaling zien we ook bij Apple’s EarPods, zowel de Lightning-versie als die met de standaard koptelefoonaansluiting. De nieuwe prijs voor deze oordopjes is €19 (was €29).

Waarom doet Apple dit?

Je vraagt je misschien af waarom Apple juist nu ineens dergelijke accessoires niet meer in de doos van de iPhone stopt. Apple benoemt zelf het milieu als voornaamste reden. Veel nieuwe iPhone-bezitters laten de meegeleverde oplader en EarPods ongebruikt in de doos zitten, waardoor er veel elektronisch afval ontstaat. Apple hoeft nu minder exemplaren van deze accessoires te produceren, waardoor er minder afvalstoffen vrijkomen en kwetsbare grondstoffen verbruikt worden. Bovendien zijn veel gebruikers inmiddels al overgestapt naar draadloze oordopjes en hoofdtelefoons, zoals AirPods, Beats en andere draadloze audioproducten.

Dat heeft ook als gevolg dat de verpakking van de nieuwe iPhone een stuk kleiner is. De doos is platter, waardoor er volgens Apple zo’n 70% meer iPhones op een pallet past. Hierdoor hoeven er minder pallets verscheept te worden om dezelfde hoeveelheid iPhones af te leveren bij winkeliers en distributiecentra. Uiteindelijk verbruikt Apple daardoor jaarlijks 2 miljard kilogram minder koolstofemissie. Dit staat gelijk aan 450.000 auto’s die per jaar van de weg gehaald worden.

Maar dit levert helaas niet een lagere prijs op. De iPhone 12-serie behoudt nagenoeg dezelfde prijs als de iPhone 11-serie een jaar geleden. Wel krijg je daar betere specificaties voor, zoals 5G. De iPhone SE 2020 behoudt dezelfde prijs, dus bij dat model krijg je wel iets minder voor hetzelfde geld. De iPhone 11 en iPhone XR hebben hun gebruikelijke prijsdaling gekregen, die losstaat van de niet meegeleverde accessoires.

Het voelt daardoor misschien wat wrang zodra je je nieuwe iPhone uitpakt. Apple zal ongetwijfeld ook economische redenen hebben om de accessoires niet mee te leveren, al zullen ze daar nooit uitspraken over doen.