iPod nano 7G en iPod touch 5G zijn binnenkort ‘vintage’

Zevende generatie iPod nano is vintage

De zevende generatie is de laatste iPod nano die Apple uitbracht. Dat was in 2012, terwijl de allereerste iPod nano in 2005 in de winkels lag. Zoals je ziet hebben de modellen elkaar in die periode in rap tempo opgevolgd. Het leuke bij de iPod nano is ook dat de muziekspeler in de loop van de tijd steeds een nieuw uiterlijk kreeg. Wat bleef was het klikwiel, dat bij de zesde generatie uiteindelijk toch moest sneuvelen. Korte tijd zat er ook een camera in (bij de vijfde generatie), maar in latere modellen haalde Apple die weer weg. Vanaf eind deze maand staan alle modellen op de lijst van vintage en verouderde producten en dat houdt in dat er geen officiële reparaties meer worden aangeboden.



Op de lijst staan producten die voor het laatst verkocht werden in een periode 5 tot 7 jaar geleden. Na 7 jaar zijn ze verouderd. Nu denk je misschien: “Dat klopt niet helemaal, want als de laatste iPod nano in 2012 verscheen is dat alweer 8 jaar geleden.” Apple bracht in 2015 echter nog een update van dit model uit, in nieuwe kleurtjes en een iets kleinere behuizing maar met verder dezelfde specs.



De 7e en 6e generatie iPod nano waren heel verschillend.

Qua opslag was dit model alleen verkrijgbaar met 16GB flashgeheugen. Er zat een Lightning-aansluiting op om op te laden. Opvallend ten opzichte van zijn voorganger was dat het scherm bijna twee keer zo groot was en dat er een thuisknop op zat, vergelijkbaar met de iPhones. Momenteel is de iPod touch nog de enige iPod die Apple verkoopt, maar die lijkt meer op een iPhone dan op een traditionele mp3-speler. De iPod is waarschijnlijk ten onder gegaan aan het succes van de smartphone, waardoor je geen aparte muziekspeler meer nodig had.

De 5e generatie iPod touch staat nu ook op de lijst van ‘vintage’ producten. Deze iPod touch stond erom bekend dat je er een speciaal (maar wel prijzig) polsbandje bij kon kopen.

Beide producten zijn in principe nog wel te repareren door Apple, maar het bedrijf kan niet garanderen dat er nog onderdelen op voorraad zijn. Als een product ‘verouderd’ is kun je geen hardware-reparaties meer laten uitvoeren bij Apple of een van de partners en ben je aangewezen op onafhankelijke reparatiebedrijfjes. Je leest meer over vintage en verouderd in onze uitleg.