Al vorig jaar schreven we dat de iPad Pro 2022 waarschijnlijk draadloos opladen krijgt, als één van de grote verbeteringen. Daarvoor staat Apple wel voor een aantal uitdagingen. Het huidige ontwerp met aluminium is niet geschikt voor draadloos opladen, waardoor Apple genoodzaakt was om te kiezen voor een glazen achterkant. Maar dat levert ook weer andere uitdagingen op. Apple zou daarom een prototype gemaakt hebben van een iPad Pro met een glazen Apple-logo aan de achterkant, zo schrijft 9to5Mac.



‘iPad Pro 2022 krijgt glazen Apple-logo’

Bronnen zeggen dat een volledig glazen achterkant op de iPad Pro ervoor zorgt dat het apparaat kwetsbaarder is en dat de kans op schade aan de achterkant groter is. Daarom zou Apple gekozen hebben voor een model waarbij alleen het Apple-logo van glas is, zodat daar alle stroom doorheen kan gaan. Het gaat nog wel om een prototype, dus het is nog niet zeker of dit er ook echt komt.

De bron schrijft dat er ook sterkere magneten in zitten om schade te voorkomen. De iPad Pro 2022 zou werken met de MagSafe-oplader, dezelfde oplader die ook op de iPhone 12 en nieuwer gebruikt kan worden. De iPad Pro zou wel sneller draadloos opladen ondersteunen dan MagSafe op de iPhone. Bovendien wordt de batterij volgens de bronnen een stukje groter, krijgt de cameramodule een indeling die lijkt op die van de iPhone 13 (met verticaal geplaatste lenzen) en een nieuwe chip.

Onlangs blikten we al vooruit op de iPad Pro 2022 en hebben we alle details die bekend zijn en onze verwachtingen op een rij gezet. Wanneer de iPad Pro 2022 uit komt weten we nog niet, maar het kan misschien wat langer duren dan je normaal van de iPad Pro gewend bent.