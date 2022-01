Er zijn alweer talloze geruchten over de nieuwe iPhone en de concepten vliegen je om de oren. Maar wat als jij nou één ding mocht uitkiezen, wat is dan jouw grootste wens voor de nieuwe iPhone?

Een nieuwe iPhone kopen is vaak een weloverwogen beslissing. Je hebt daarbij ongetwijfeld je eigen wensen wat je ermee wil doen en waar het toestel aan moet voldoen. Het is goed mogelijk dat niet al je wensen uit zullen komen. Stel dat jij het voor het zeggen hebt, wat zou jij dan absoluut in de nieuwe iPhone 14 willen zien?



Wens voor nieuwe iPhone: wat wil jij het liefste zien?

De terugkeer van Touch ID, een iPhone zonder notch of misschien wel het opgeven van de oplaadpoort: iedereen heeft zo z’n eigen voorkeuren en wensen. We schrijven met enige regelmaat over onze wensen voor nieuwe Apple-toestellen, maar hoe zit het bij jou?

Er wordt al jaren gesproken over de terugkeer van Touch ID, al dan niet verwerkt in het display van de iPhone. Artikelen hierover leveren vaak veel reacties op, zo ook het recente artikel waaruit blijkt dat de iPhone 14 geen Touch ID-sensor krijgt.

Ook het omstreden nieuwe ontwerp van een iPhone 14 met punch-hole (rond of pilvormig) levert leuke discussies op. De één ziet liever een klein rondje, terwijl de ander de voorkeur heeft voor helemaal geen notch. Wij vinden eigenlijk dat een notch of punch-hole weinig verschil maakt en kiezen liever voor een iPhone zonder notch in welke vorm dan ook.

Maar misschien heb jij wel hele andere wensen. Geef je bijvoorbeeld alleen maar om de batterijduur of kun je niet wachten tot de geruchten over een periscopische telelens werkelijkheid worden? Of is er iets anders wat je dolgraag in de nieuwe iPhone wil zien? In onze poll kun je je voorkeur laten blijken. Met de Anders-optie kun je helemaal los gaan.

Lees ook onze artikelen over de line-up van de 2022 iPhones en wat er zoal verwacht wordt van de iPhone 14 en iPhone SE 2022. Daarin vind je de recente realistische geruchten over de nieuwe modellen.

