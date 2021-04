iMac ontdekkingen: 11 interessante details

Tijdens het april 2021-event onthulde Apple de langverwachte iMac 2021. Het is het eerste model met nieuw design sinds 2012 en tevens de eerste iMac met eigen Apple Silicon-chip. Als je de aankondiging gevolgd hebt, zullen deze twee belangrijke verbeteringen geen verrassing zijn. Maar de iMac heeft ook allerlei details die je misschien ontschoten zijn of die je gemist hebt omdat er minder aandacht voor was. Juist deze details en ontdekkingen van de iMac 2021 zetten we hier voor je op een rijtje. Het zijn vooral details die van belang zijn als je van plan bent om de nieuwe iMac te kopen.



#1 Eén iMac, drie uitvoeringen

Belangrijk om te weten is dat er in feite drie uitvoeringen van de nieuwe iMac zijn:

Basismodel (€1.449): 7-core GPU, 256GB opslag

Middenmodel (€1.669): 8-core GPU, 256GB opslag

High-end model (€1.899): 8-core GPU, 512GB opslag

De belangrijkste verschillen tussen deze drie modellen zit hem dus in de prijs, maar ook in het aantal cores voor de GPU en de hoeveelheid opslag. Het basismodel is voor de meeste mensen voldoende, maar als je een grafisch betere iMac wil kun je beter voor het midden of high-end model kiezen. Overigens is het instapmodel ook nog configureerbaar met 512GB of 1TB opslag, al ben je dan vermoedelijk voordeliger uit met het high-end model.

#2 Dit mis je op het instapmodel

Maar stiekem zitten er nog meer verschillen tussen de uitvoeringen. Als je namelijk kiest voor het instapmodel, dan mis je deze standaard opties:

Geen Ethernet op stroomadapter (wel tegen meerprijs mogelijk)

Geen twee usb-3-poorten (alleen twee Thunderbolt/USB 4-poorten)

Geen Touch ID op meegeleverd toetsenbord (wel mogelijk tegen meerprijs)

De Gigabit Ethernet-poort in de stroomadapter en de Touch ID-sensor in het toetsenbord kun je bij het bestellen van de nieuwe iMac wel nog als optie aanvinken. Maar hou er dus wel rekening mee dat je bij het instapmodel maar twee Thunderbolt/USB 4-poorten hebt. Als je afhankelijk bent van meer bekabelde accessoires, kan dat een reden zijn om voor het duurdere model te gaan.

#3 Touch ID-toetsenbord standaard bij duurdere model

Zoals gezegd krijg je het nieuwe Magic Keyboard met Touch ID alleen standaard bij het middenmodel van de nieuwe iMac 2021. In de VS betaal je voor het model met Touch ID $50 extra. Hoeveel dat in euro’s in Nederland is, is nog niet helemaal duidelijk. Hou er ook rekening mee dat het Magic Keyboard met Touch ID alleen beschikbaar is in combinatie met de nieuwe iMac en dat de Touch ID-sensor ook alleen maar werkt bij Macs met M1-chip.

#4 Zeven kleuren, maar niet op alle uitvoeringen

Apple maakte trots bekend dat de nieuwe iMac in zeven verschillende kleuren beschikbaar komt. Maar hou er wel rekening mee dat niet alle kleuren beschikbaar zijn voor alle uitvoeringen. Zo is de verdeling van de kleuren:

Instapmodel: blauw, groen, roze, zilver

Midden en high-end model: blauw, groen, roze, zilver, geel, oranje, paars

Heb je bijvoorbeeld je oog laten vallen op de paarse iMac, dan moet je dus kiezen voor het iets duurdere model.

#5 Ruimtelijke audio standaard ingebouwd

De nieuwe iMac is het eerste Mac-model met ruimtelijke audio via de eigen speakers. Door de nieuwe speakers die Apple voor de iMac ontworpen heeft, lijkt het alsof het geluid van alle kanten komt. Om van de ruimtelijke audio te kunnen profiteren, heb je wel de juiste content nodig. Denk bijvoorbeeld aan films of series in Dolby Atmos. Op andere Macs gebruik je ruimtelijke audio door te luisteren via AirPods Pro of AirPods Max.

Bekijk ook Spatial Audio: dit heb je aan ruimtelijke audio op je iPhone, AirPods Pro en AirPods Max Ruimtelijke audio (Spatial audio) is een functie op recente iPhones, AirPods Pro en AirPods Max. Daarmee simuleert Apple een surround-sound uit de speakers van je iPhone en in de AirPods. Alles wat je wil weten over ruimtelijke audio lees je hier.

#6 Eerste iMac met Wifi 6

De nieuwe iMac 2021 is bovendien de eerste iMac met Wifi 6 aan boord. Apple voegde Wifi 6 al toe aan de eerdere Macs met M1-chip, zoals de Mac mini en de MacBook Air. Hou er wel rekening mee dat je voor optimaal gebruik van Wifi 6 wel een Wifi 6-router nodig hebt. Voordelen van deze nieuwe standaard zijn hogere snelheden en je bent klaar voor de toekomst, hoewel er ook alweer Wifi 6E op komst is. Dat ondersteunt de nieuwe iMac nog niet.

Bekijk ook Met deze WiFi 6-routers blijft jouw huishouden op snelheid WiFi 6, ook wel Wireless AX genoemd, verbetert je draadloze netwerk. Het zorgt voor verbindingen die drie keer sneller zijn dan de vorige versie. De iPhone is er sinds de 11-serie al geschikt voor, maar je hebt wel een router nodig die er geschikt voor is. We zetten het aanbod van WiFi 6-routers voor je op een rijtje.

#7 Deze aansluitingen mis je

Als je besluit te kiezen voor de nieuwe iMac, moet je toch afscheid nemen van een aantal aansluitingen. Ongeacht de uitvoering die je kiest. Dit zijn de aansluitingen die in de vorige generatie iMac nog wel zaten, maar niet meer aanwezig zijn op het 2021-model:

Usb-a (4x)

SD-kaartslot

De koptelefoonaansluiting op de iMac 2021 is verplaatst van de achterkant naar de zijkant. De Gigabit Ethernet-poort die je aan de achterkant van de vorige iMacs vindt, vind je nu zoals gezegd op de stroomadapter.

Je krijgt er overigens wel een nieuwe stroomaansluiting voor terug. Op de iMac zit een magnetische aansluiting voor de stroomkabel, die je dus eenvoudig achterop de iMac klikt.

#8 VESA-optie voor muurbevestiging

Behalve voor het gewone model met voet, kun je ook nog kiezen voor een VESA-versie van de nieuwe iMac. Deze is qua prijs hetzelfde, maar is voorbereid voor montage aan een muursteun, bureaustandaard of andere VESA-geschikte montagearm. Qua prijs zit er geen verschil tussen dit model met VESA-voorbereiding of de iMac met gewone voet.

De gewone voet kun je overigens niet in hoogte verstellen. Net als bij de huidige iMac kun je het scherm alleen kantelen. De voet is dus niet zo geavanceerd als die van het Pro Display XDR. Bij dat losse scherm van Apple kan je hem in hoogte verstellen en zelfs verticaal kantelen. Maar die voet kost dan ook meer dan duizend euro.

#9 Geen Target Display Mode

Ook is het goed om te weten dat de nieuwe iMac de Target Display Mode niet ondersteunt. Als een verrassing komt dat echter niet: al sinds de introductie van de Retina iMacs heeft de alles-in-één Mac geen ondersteuning om hem te gebruiken als tweede scherm voor bijvoorbeeld je MacBook. Wel kan je één ander extern scherm aansluiten op de iMac om dat als tweede scherm te gebruiken, waarbij de iMac dus je hoofdcomputer is. Er is wel een oplossing voor: via bijvoorbeeld Luna Display (dat ook op M1 Macs werkt) kun je een speciale Mac-naar-Mac modus gebruiken.

#10 Meegeleverde exclusieve accessoires

Bij elke iMac krijg je de nodige accessoires om meteen van start te gaan. Je krijgt er niet alleen een bijpassende muis (of trackpad) en toetsenbord bij, want ook de nodige kabels worden in de bijpassende kleur meegeleverd. De magnetische stroomkabel is voor het eerst gevlochten, in de kleur die hoort bij de kleur van de iMac. Er zit ook een gevlochten usb-c-naar-Lightning-kabel bij, eveneens in dezelfde kleur als de iMac zelf. Je gebruikt deze kabel om bijvoorbeeld de muis en toetsenbord op te laden. Maar je kan hem natuurlijk ook gebruiken om je iPhone of iPad op te laden of te synchroniseren. Deze gevlochten gekleurde kabel krijg je alleen nog bij deze iMac, dus wees er extra zuinig op.

#11 Eindelijk een betere camera (en microfoons)

Het feit dat we dit als nieuwigheid moeten bestempelen, geeft eigenlijk al aan hoe slecht gesteld het was met de ingebouwde camera van de iMac. Apple viel jarenlang terug op de 720p-resolutie voor de camera. Tot op heden had de 21,5-inch iMac nog steeds deze resolutie. Vorig jaar stapte Apple wel over naar 1080p-camera, maar dit jaar belooft Apple de beste camera ooit in de iMac gestopt te hebben. Dat komt ook door de nieuwe beeldsignaalprocessor (ISP) van de M1-chip. Deze verbeteringen zagen we ook al bij de MacBook Air, hoewel die nog steeds een 720p-camera had.

Tegelijkertijd zegt Apple microfoons van studiokwaliteit te bieden, waarbij alleen jouw stem opgepakt wordt. Apple gebruikt de bundelvormige technologie, die we ook al een tijdje kennen van de meest recente MacBook Pro’s.

De nieuwe iMac 2021 is vanaf 30 april bij Apple te bestellen. Wil je meer lezen over het model, lees dan onze uitlegpagina van de gloednieuwe iMac 2021.