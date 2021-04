Info over MacBook Pro gelekt

Er waren eerder al geruchten dat Apple de Touch Bar achterwege wilde laten op toekomstige MacBook Pro’s. Nu is er ook bewijs gevonden. Een hackergroep genaamd REvil chanteert Apple-toeleverancier Quanta en heeft nu gedetailleerde documenten uitgebracht met details over de MacBook Pro 2021. Er is info te vinden over het moederbord en er zijn afbeeldingen van de nieuwe poorten.



Eerder beweerden Bloomberg en Ming-Chi Kuo al dat de nieuwe MacBook Pro -modellen extra poorten zouden krijgen. Deze nieuwe modellen zouden de codenamen J314 en J316 hebben. Het zou gaan om de 14-inch en 16-inch exemplaren, voorzien van Apple Silicon

De documenten tonen dat de MacBooks aan de rechterkant een HDMI-poort, USB-C-poort en een SD-kaartslot gaan krijgen. Aan de linkerkant komt een MagSafe-connector, met twee USB-C-poorten en een hoofdtelefoonaansluiting. Er is dus één USB-C-poort minder ten opzichte van het huidige model. Over een nieuw design is nog weinig af te leiden, omdat het vooral om technische info gaat. Er valt dus nog genoeg om over te dromen, voordat de aankondiging komt.

De MacBook Pro heeft in 2021 ook geen Touch Bar meer. Ming-Chi Kuo gaf eerder aan dat de digitale strip zou verdwijnen. Er zit nog wel een Touch ID-knop aan de rechterkant van het toetsenbord, net als bij de huidige MacBook Air.

Op dit moment zijn nog maar een paar documenten vrijgegeven. EVil dreigt om de komende dagen nog meer te onthullen. De groep zou toegang hebben gekregen tot interne computers van Quanta en eist geld om verdere onthullingen te voorkomen.