Apple heeft de iPad mini 2021 alvast aan diverse YouTubers gegeven. Ze pakken de kleine tablet alvast uit en vertellen hun eerste ervaringen. Daarmee krijgen we alvast een eerste indruk van de plus- en minpunten.

Hands-on video’s en ervaringen met de iPad mini 2021

De eerste hands-on ervaringen met de iPad mini 6 zijn nu online te vinden, voornamelijk in video’s, maar er zijn ook al een paar geschreven reviews. Gek genoeg zagen we bij The Verge nog een hands-on review van de iPad mini van 2021, maar die volgt ongetwijfeld nog. De reviewers hebben het druk gehad, want ze moesten de afgelopen dagen ook de vier nieuwe iPhone 13-modellen proberen. Het gaat in veel gevallen dan ook om een vluchtige eerste indruk over de verpakking en het gebruik.



Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met de iPad mini . Zoals gebruikelijk is hij vrij grondig en vertelt hij ook nog wat interessante weetjes.

Hands-on bij TechCrunch

Matthew Panzarino heeft de 2021 iPad mini onder handen genomen en is enorm enthousiast. De snelheid, het lichte gewicht en het grotere schermformaat maken dit de meest ultieme iPad sinds het origineel uit 2010. Dat is nogal een claim. Je krijgt alles wat de iPad Air te bieden heeft, maar dan in een kleiner formaat.

Verder lezen: TechCrunch

Wired heeft de iPad mini 6 getest

Wired is enthousiast over het strakke redesign, Touch ID in de thuisknop en het grotere en helderder display. Usb-c en 5G vallen ook in de smaak, maar ze vinden de tablet wel prijzig, zeker als je nog extra accessoires aanschaft. De plaatsing van de frontcamera is onhandig en de batterijduur valt tegen, net als het feit dat er geen koptelefoonaansluiting meer op zit. Ook heb je maar weinig keuze uit opslagvarianten. Concluderend krijgt de iPad mini 2021 toch nog een 8 uit 10.

Verder lezen: Wired

Gizmodo over de iPad mini 6

De reviewer van Gizmodo was sceptisch of kleine tablets wel nuttig kunnen zijn, maar de iPad mini 6 heeft haar toch overtuigd. Na een uiteenzetting over persoonlijke computergewoontes en een bespiegeling voor welke taken je nou eigenlijk smartphones en tablets nodig hebt moet het hoge woord eruit: deze iPad mini is ge-wel-dig. Iedereen met een iPad mini zou moeten upgraden. De reviewer geeft toe dat het allemaal wel erg lyrisch klinkt en noemt ook een paar nadelen: ze zou willen dat er meer toetsenbord-opties zijn en dat multitasking makkelijker zou werken.

Verder lezen: Gizmodo

Video’s van iJustine, René Ritchie, Tech Guide en meer





























MacStories gaat hands-on met de iPad mini 6

De hoofdredacteur van MacStories is een echte iPad-liefhebber. Hij is voor zijn dagelijkse werk zelfs overgestapt op een iPad. De mini is uiteraard een ander verhaal. Een woord: delight. De iPad mini is de meest ware draagbare handheld tablet tot nu toe. Hij is niet zo krachtig als de iPad Pro of zo veelzijdig als de iPad Air, maar je wordt er gewoon blij van. Ook MacStories denkt terug aan de eerste iPad uit 2010, toen nog moest worden uitgelegd wat je aan een tablet hebt. Federico Viticci heeft in lange tijd niet zoveel plezier gehad met een nieuw Apple-product.

Lees de volledige hands-on van MacStories

Ars Technica over de iPad mini 2021

Ars Technica noemt de 2021 iPad mini de beste die Apple ooit heeft gemaakt, maar hij is toch ook wel erg prijzig. Hij is superleuk, je wordt er meteen verliefd op. Hij is functioneel, snel en werkt met alle apps. Het is geweldig als e-reader of als webbrowser te gebruiken. En met de Apple Pencil is het ook nog een prima schetsblok. Maar alle verbeteringen die Apple de afgelopen tijd in iPadOS heeft doorgevoerd is gericht op grotere schermen en productiviteit en daar profiteert de mini minder van. Ook baalt de reviewer dat er geen Smart Connector voor toetsenborden aanwezig is en dat het 8,3-inch scherm wat klein is voor multitasking. En de prijs ligt $100 hoger dan voorheen.

Verder lezen: Ars Technica

Eerste indruk van Engadget

De beste kleine tablet krijgt een facelift, schrijft Engadget. De mini stond de afgelopen jaren stil en krijgt nu eindelijk de liefde die het verdient. Als pluspunten noemt Engadget het frisse moderne design, de prima performance en de verbeterde camera met Center Stage. Ook USB-C, 5G en het gebruik van de tweede generatie Apple Pencil zijn welkome verbeteringen. Maar het feit dat er geen koptelefoonaansluiting in zit en dat je op het basismodel maar 64GB opslag krijgt, vallen tegen. Ook is jammer dat hij duurder is dan het voorgaande model.

Lees de volledige hands-on van Engadget

NU.nl over de nieuwe iPad mini

NU.nl noemt de iPad mini “eigenlijk een kleinere iPad Air, maar dan met een kleiner scherm”. Dat klopt, want veel functies en uiterlijkheden zijn overgenomen, zoals het nieuwe design en Touch ID in de aan/uitknop. Een revolutionair apparaat is het echter niet, omdat de meeste vernieuwingen al in eerdere Apple-producten zaten.

Verder lezen: NU.nl

iPad mini 2021 kopen

Ben je overtuigd door deze reviews? Hij is nu al in pre-order te bestellen en wordt vanaf aanstaande vrijdag geleverd.

Dit zijn de officiële adviesprijzen:



64GB → €559

256GB → €729

Uiteraard kun je ook bij allerlei winkels terecht, waar je soms een betere deal vindt.