Big Sur sinds december niet te herstellen

Het probleem werd voor het eerst aangekaart door leden van MacAdmins, een groep gebruikers met een eigen Slack-kanaal. Bij het herstellen van een Mac via de macOS-hersteltool bleek alleen macOS Catalina beschikbaar. Dat gebeurde ook bij computers waarop eerder al macOS Big Sur was geïnstalleerd. In een YouTube-video is dit te zien. Inmiddels zijn we een maand verder en blijkt het probleem nog niet te zijn opgelost, al werkt Apple achter de schermen wel aan een oplossing. Een officieel standpunt is nog niet naar buiten gebracht.



Als alles goed werkt moet de online macOS-hersteltool altijd de nieuwste versie van macOS laten zien die voor jouw Mac geschikt is. Zeker als er voorheen Big Sur op draaide moet de tool de meest recente versie aanbieden om te downloaden. Op een supportpagina bij Apple is te lezen hoe het theoretisch zou moeten werken. In sommige gevallen gaat het goed en kun je de meest recente macOS-versie installeren, maar er zijn ook mensen die opeens tegen problemen aanlopen.

Geen Catalina voor M1 Macs

Overigens betekent de nu ontdekte glitch niet dat je nu opeens Catalina op je M1 Mac kunt installeren. Bij Macs met M1-chip werkt het tegenwoordig helemaal anders. Als je macOS op een Intel-gebaseerde Mac wilde herinstalleren, dan hoefde je alleen Command+R of Command+Option+R ingedrukt te houden bij het herstarten. Doe je dit op een Mac met M1, dan gebeurt er helemaal niets. In plaats daarvan moet je de Mac compleet uitschakelen en de powerknop van je Mac ingedrukt houden totdat je op het scherm met opstartopties komt. Klik vervolgens op Options, waarna je het Apple-logo te zien krijgt. Na een tijdje wachten zie je een rijtje opties, waarbij je je schijf eerst kunt wissen of meteen op Reinstall macOS kunt klikken. Je hebt hiervoor ook een internetverbinding nodig.

Wil je een complete herinstallatie van je M1 Mac doen, dan heb je een andere Mac nodig met daarop Apple Configurator 2 geïnstalleerd. ook moet deze Mac verbonden zijn met internet.