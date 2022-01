Geen ruisonderdrukking voor slechthorenden

De ruisonderdrukking voor telefoongesprekken die op eerdere iPhones aanwezig was, blijkt te ontbreken op de iPhone 13. Eerder werd gedacht dat het om een softwarebug ging – en sommige medewerkers van Apple Support blijken daar nog steeds van overtuigd. Maar navraag door 9to5Mac wekt een heel andere indruk: de functie zou bewust te zijn weggehaald en de situatie is permanent. Wil je met aanpasbare ruisonderdrukking bellen, dan raadt Apple je aan om de AirPods Pro te gebruiken of soortgelijke oordopjes. Die zorgen ervoor dat gesprekken aan de andere kant van de lijn beter te verstaan zijn.



Belangrijk om te weten is dat het hier gaat om ruisonderdrukking met aanpassingsmogelijkheden. De normale ruisonderdrukking voor gewone telefoongesprekken is er nog steeds, maar is niet aanpasbaar voor gebruikers.

Op andere modellen (dan de iPhone 13) ga je naar Instellingen > Toegankelijkheid > Audio/Visueel. Daar vind je de optie voor ruisonderdrukking om omgevingsgeluiden tijdens het bellen te minimaliseren als je het toestel tegen je oor houdt. De ander kan zich dan beter concentreren op het gesprek.

Volgens Apple Support “wordt het niet ondersteund” op de iPhone 13-modellen. Althans, dat is het standpunt dat een lezer van 9to5Mac te horen kreeg. Wie het daar niet mee eens is krijgt van Apple het advies om de feedback-optie te gebruiken om je ongenoegen kenbaar te maken.

That is correct. It is not supported. If you would like to leave feedback about this feature, please feel free to visit: apple.com/Feedback.

Toch niet bewust weggelaten?

De site AppleInsider kreeg bij navraag echter nog steeds te horen dat het om een bug gaat, die op termijn wordt opgelost. Dit was ook eerder al het standpunt. Wie nu gelijk heeft, is moeilijk te zeggen. Een officieel supportartikel waarin de iPhone 13-serie expliciet achterwege wordt gelaten, is nog niet op de site te vinden. Hoe dan ook is het een ongebruikelijke keuze om een nuttige functie voor mensen met een gehoorprobleem permanent te verwijderen. De iPhone 13 beschikt over alle microfoons en andere onderdelen om de functie werkend te krijgen.

Het probleem speelt al een aantal maanden, sinds oktober toen op Reddit de eerste berichten opdoken over de ontbrekende functie.