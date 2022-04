Tussen alle teardowns door van de iPhone SE 2022, Mac Studio en het Studio Display, is er één apparaat een beetje onder de radar gebleven als het gaat om reparaties. iFixit heeft van de iPad Air 2022 geen volledige teardown gemaakt, maar dat betekent niet dat ze het apparaat niet uit elkaar gehaald hebben. Uit een tweet van een aantal weken geleden blijkt dat er een kleine verbetering is doorgevoerd aan de binnenkant. De batterijen van de iPad Air 2022 blijken een stukje makkelijker te vervangen zijn.



Batterij iPad Air 2022 makkelijker te vervangen

Apple heeft namelijk treklipjes onder de batterijen geplaatst. Bij het vorige model was de batterij nog volledig vastgelijmd aan de behuizing, waardoor het lastig is om de batterij los te krijgen. Deze nieuwe treklipjes zorgen ervoor dat je met wat kracht de batterij los kan halen van de behuizing. Deze wijziging zal vooral gevolgen hebben voor iedereen die zelf graag zijn of haar apparaten uit elkaar haalt en reparatiebedrijven van derden die dergelijke batterijvervangingen aanbiedt. Geautoriseerde reparatiebedrijven en Apple zelf ruilen namelijk nog steeds de gehele iPad om als de batterij vervangen moet worden. Bij iPhones gebeurt dat niet, maar bij de iPad is dat nog steeds het geval.

We're not doing a full teardown of the iPad Air 5, but we did take it apart to investigate—and we were pleasantly surprised to find pull stretch adhesives under the battery! If only the battery connector were also updated. There's always next year 🤔 pic.twitter.com/QaYs1YRhvZ — iFixit (@iFixit) March 19, 2022

Er zit nog wel een grote maar aan vast. Bij de iPad mini 2021 bleek uit de teardown dat Apple daar ook treklipjes toegevoegd had, maar dat de batterij op bepaalde delen toch nog vastgelijmd zat aan de behuizing. Of dat bij de iPad Air 2022 ook zo is, is niet helemaal duidelijk. Er is nog geen teardown online verschenen waaruit dat blijkt.

iFixit voegt er nog wel aan toe dat de batterijconnector onveranderd gebleven is, wat het vervangen verder nog wat lastiger maakt. Je vraagt je dan misschien af wat de reden is dat Apple deze trekkoordjes toegevoegd heeft. Een mogelijke reden is dat het beter is voor het milieu, doordat Apple de batterij zelf makkelijker los kan maken als het toestel gerecycled moet worden. Of het beleid bij de Apple Store wat betreft de batterijvervanging bij iPads nog aangepast wordt, is niet bekend.

