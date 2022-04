Epic Games heeft een nieuwe app ontwikkeld en deze keer is het geen game. Met RealityScan kun je voorwerpen uit de echte wereld scannen en omzetten in 3D-objecten.

RealityScan: 3D-objecten scannen

Aan de betaversie van RealityScan kunnen maximaal 10.000 mensen mee doen, dus je moet snel zijn om het nu al te kunnen proberen. De app gebruikt de camera van de iPhone om een 3D-model te maken van het voorwerp waarop je het richt. Het werkt volgens de makers met objecten van elk formaat en het levert 3D-modellen op die erg nauwkeurig zijn, met een snelheid die hoger ligt dan soortgelijke software. Dat belooft heel wat. Je kunt de objecten zelfs in games gebruiken, zonder verdere bewerking. Wel moet je enkele tientallen foto’s van het object maken.



Deze app is mogelijk dankzij de TrueDepth -camera van je iPhone , waarmee diepte bepaald kan worden voor 3D-modellen en is dan ook beperkt tot toestellen die zo’n camera hebben. Dat wil zeggen: toestellen met Face ID . Overigens biedt Apple zelf met Object Capture ook de mogelijkheid om foto’s die je met je iPhone of iPad hebt gemaakt om te zetten naar 3D-modellen, maar daarvoor gebruik je de Mac . Het mooie van RealityScan is dat het op de iPhone zelf werkt.

Hieronder zie je de app in actie.

Epic werkte hiervoor samen met het bedrijf Quixel, die de technologie gebruikte van Capturing Reality. Epic nam deze start-up voor 3D-fotogrammetrie in 2021 over. Het 3D-object dat je hebt gemaakt kan worden geïmporteerd in Sketchfab, een platform voor het publiceren en delen van 3D-, VR- en AR-content. Maar als je mee wil doen zul je wel over TestFlight moeten beschikken én bij de eerste 10.000 moeten horen. Op het moment van schrijven konden mensen zich nog aanmelden. Grijp je mis, dan kun je later dit voorjaar de app alsnog proberen.

Aanmelden bij TestFlight doe je hier (bij voorkeur vanaf de iPhone waar je de app op wilt installeren).