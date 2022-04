We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Slow Horses

Slow Horses is een nieuw spionagedrama met Gary Oldman, op basis van een boek met dezelfde naam. De eerste twee afleveringen zijn nu op Apple TV+ te zien en daarna volgen wekelijks nieuwe. In totaal zijn er zes afleveringen. Gary Oldman is Academy Award-winnaar – zal dat met Slow Horses ook weer lukken? Het belooft in ieder geval een spannend verhaal te worden, met veel duistere humor. Een niet goed functionerend team van de Britse geheime dienst werkt vanuit het oneerbiedig genaamde Slough House, de plek waar uitgerangeerde spionnen hun laatste jaren slijten. Oldman speelt Jackson Lamb, de briljante maar onverbeterlijke leider van deze spionnen, die steeds blunders maken. In de cast vind je onder meer Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Olivia Cooke, Saskia Reeves, Dustin Demri-Burns, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Paul Higgins, Freddie Fox, Chris Reilly, Steve Waddington, Paul Hilton, Antonio Aakeel, Peter Judd en als speciale gast Jonathan Pryce. Will Smith (de Brit van de HBO-sitcom Veep, niet de Amerikaanse acteur) paste het script aan voor televisie.

Bekijken: Slow Horses

Meer kwaliteitsfilms kijken?

Moon Knight (S01)

Te zien bij: Disney+

De serie volgt Steven Grant, een vriendelijke medewerker van een cadeauwinkel, die wordt overspoeld door black-outs en herinneringen aan een ander leven. Hij ontdekt dat hij een dissociatieve identiteitsstoornis heeft en zijn lichaam deelt met de huurling Marc Spector. Terwijl de vijanden van Steven/ Marc op hem afkomen, moet hij omgaan met zijn complexe identiteit terwijl hij in een dodelijke aanval terechtkomt met de machtige Goden van Egypte.

Better Nate Than Ever

Te zien bij: Disney+

De dertienjarige Nate heeft grote Broadway-dromen. Maar als hij niet in het schooltoneelstuk wordt gecast, sluipen hij en zijn beste vriendin Libby naar de Big Apple, waar hij onverwacht wordt herenigd met zijn lang verloren gewaande tante Heidi. Samen moeten ze bewijzen dat de grootste avonturen van het leven zo groot zijn als je dromen

L.A.’s Finest (S02)

Te zien bij: Netflix

Na een incident in Miami wordt rechercheur Syd Burnett overgeplaatst naar Los Angeles. Daar werkt ze samen met LAPD detective Nancy McKenna om de gevaarlijkste criminelen van de stad aan te pakken.

Granizio

Te zien bij: Netflix

Nadat een beroemde meteoroloog een verwoestende hagelstorm niet heeft kunnen voorspellen, vlucht hij naar zijn geboorteplaats, wat uitmondt in een zelfontdekkingsreis.

Trust No One: The Hunt for the Crypto King

Te zien bij: Netflix

Als de jonge oprichter van een falende cryptovalutabeurs plotseling sterft, vermoeden de woedende investeerders dat er meer aan de hand is rond zijn dood.

The Bubble

Te zien bij: Netflix

Een groep acteurs zit vast tijdens de pandemie. Ze moeten de opnamen van een grote actiefilm over vliegende dinosaurussen afronden en daarbij komt een green screen goed van pas. Komisch drama van Judd Apatow met onder andere Karen Gillan, Fred Armisen, Keegan-Michael Key, David Duchovny, Pedro Pascal en enkele gezinsleden van Apatow zelf.

Apollo 10 ½: A Space Age Childhood

Te zien bij: Netflix

Semi-biografische film waarin we een jongen volgen die eind jaren zestig fantaseert over de maanlanding. Geïnspireerd door de eigen jeugd dan scriptschrijver én regisseur Richard Linklater. Bijzonder is dat de film is gedraaid als live action-film, waarna er met behulp van rotoscoping een animatiefilm van is gemaakt. Linklater deed eerder iets soortgelijks met Waking Life en A Scanner Darkly.

Moonshot

Te zien bij: HBO Max

Twee totaal verschillende studenten reizen samen aan boord van een ruimteschip naar de Rode Planeet om herenigd te worden met hun dierbaren.

The Contractor

Te zien bij: Amazon Prime Video

Chris Pine speelt de hoofdrol in de actievolle thriller als Special Forces sergeant James Harper, die onvrijwillig ontslagen wordt uit uit het leger waardoor zijn pensioen wordt geschrapt. In de schulden, zonder opties en wanhopig om voor zijn gezin te zorgen, sluit Harper een contract met een ondergrondse privé militaire eenheid. Wanneer de allereerste opdracht misloopt, slaat de elite soldaat op de vlucht. Gevangen in een gevaarlijke samenzwering, is hij vastberaden om lang genoeg in leven te blijven om thuis de echte motieven te onthullen van degenen die hem verraden hebben.

Penny Dreadful (S01 + S02)

Te zien bij: Ziggo

Londen 1891. Terwijl de politie een reeks gruwelijke moorden onderzoekt, weten de beroemde ontdekkingsreiziger Sir Malcolm Murray en de mooie Vanessa Ives dat er iets duisters in het spel is.

Anchorman 2: The Legend Continues

Te zien bij: Pathé Thuis

Het bizarre nieuwsteam van Channel 4 uit San Diego is terug. De jaren zeventig voorbij en Ron, Brick, Champ, en Brian werken aan een nieuwe carrière bij een 24-uur nieuwszender in New York. Hier is seksisme een stuk minder geaccepteerd dan de heren gewend zijn en ook de journalistieke waarden zijn heel anders. Daarnaast gaat het in Rons privéleven ook niet van een leien dakje nadat hij zijn geliefde Veronica is kwijtgeraakt.

Marshall

Te zien bij: Videoland

In het conservatieve Connecticut van 1941 neemt advocaat Thurgood Marshall de levensgevaarlijke taak op zich om een zwarte chauffeur te verdedigen die ten onrechte wordt beschuldigd door zijn blanke werkgevers. De sensationele zaak wordt breed uitgemeten in de pers en legt het grondwerk voor Thurgoods historische aanstelling als eerste zwarte rechter aan het hooggerechtshof.