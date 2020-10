Zit jij nog steeds te wachten op het moment dat je de nieuwe iPad Air 2020 kunt bestellen? De releasedatum van de iPad Air 2020 is officieel oktober, maar wat is de exacte datum? Een bron denkt het nu te weten.

Apple kondigde tijdens het september 2020-event de iPad Air 2020 aan, een gloednieuwe iPad met een vernieuwd design dat veel wegheeft van de iPad Pro. Apple maakte meteen de prijzen bekend (beschikbaar vanaf €669), maar de releasedatum van de iPad Air 2020 bleef steken op een vage ‘oktober’. Ook na Apple’s iPhone 12-event is er geen extra duidelijkheid gekomen. Geruchtenlekker Jon Prosser beweert nu de daadwerkelijke releasedatum van de iPad Air 2020 te weten.



‘iPad Air 2020 releasedatum is 23 oktober, pre-order vanaf 16e’

Volgens de bron opent Apple de deuren van de pre-order van de iPad Air 2020 op 16 oktober. Dat is tegelijk met de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. De eerste leveringen vinden een weekje later plaats, op 23 oktober. Ook dat is dezelfde datum als de iPhone 12 en iPhone 12 Pro.

Dat zou dus betekenen dat je vanaf vrijdag 16 oktober in totaal drie nieuwe toestellen kan bestellen. De pre-order van de nieuwe iPhones start vrijdag om 14:00 Nederlandse tijd, dus vermoedelijk is vanaf dat moment ook de nieuwe iPad Air te bestellen. We denken ook dat andere winkeliers vanaf dat moment bestellingen van de nieuwe iPad Air aannemen, hoewel er nu al een paar winkels zijn waar je het nieuwe model kan bestellen.

De iPad Air 2020 heeft een strak design en komt in vijf kleuren, namelijk spacegrijs, zilver, roségoud, groen en hemelsblauw. Er zit een snelle A14-chip in, dezelfde als in de iPhone 12-serie. De iPad Air 2020 heeft geen thuisknop meer en dunnere schermranden, met een 10,9-inch display. In de powerknop zit een Touch ID-sensor verwerkt.