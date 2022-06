In iOS 16 gaat het gedrag en ontwerp van meldingen op de schop. Wij nemen je mee langs de veranderingen. Sommige functies vind je ook in iPadOS 16.

Meldingen in iOS 16 gaan op de schop

De iPhone laat sinds jaar en dag al op een vrij vergelijkbare manier je meldingen zien, maar vanaf iOS 16 komen er echt veranderingen aan. Dit geeft onder andere meer ruimte voor andere dingen op je iOS 16 toegangsscherm.

#1 Weergave van meldingen zelf bepalen

Vanaf iOS 16 heb je zelf in de hand hoe je je ontvangen meldingen wil tonen. Zo kun je ervoor kiezen om meer rust te krijgen en meer van je wallpaper te zien. De keuze is uit het simpelweg tonen van het aantal notificaties, een stapel van de meest recente notificaties of de klassieke lijst met alle notificaties. Je regelt dit in de instellingen van je iPhone.



Van links naar rechts: Aantal, Stapel, Lijst

Deze functie is prettig voor mensen die veel notificaties krijgen en niet altijd een hele lijst willen zien zodra ze hun iPhone erbij pakken. Het is goed om te weten dat je altijd gewoon je meldingen kunt bekijken, ongeacht je keuze. Kies je voor het tonen van het aantal meldingen, dan tik je op het aantal om de lijst te tonen.

#2 Meldingen komen nu van onderen

Welke hierboven genoemde weergave je ook kiest, één ding staat vast: de meldingen op je toegangsscherm hebben nu een nieuwe animatie. Ze komen nu van onderen in plaats van van boven. Dat zorgt voor een duidelijkere scheiding tussen je meldingen en de nieuwe toegangsscherm widgets in iOS 16. In de stapelweergave zie je maximaal 3 meldingen. Door de stapel omhoog te vegen, kun je alles bekijken in het Meldingencentrum. Dat is de nieuwe naam van het Berichtencentrum.

#3 Live meldingen worden continu bijgewerkt met nieuwe informatie

Later dit jaar komt er een manier voor ontwikkelaars om live meldingen te sturen. Apple gebruikt in haar voorbeeld een live melding van Uber, waarin je vanuit de melding kunt zien of de taxi er al is. Wij zien al een manier voor ons waarop bijvoorbeeld de Thuisbezorgd-app laat zien waar het eten blijft. Of de NS-app die met een voortgangsbalk snel laat zien of je bijna op je bestemming bent.

Deze functie is nu nog niet te gebruiken voor ontwikkelaars. Apple geeft aan dat het later in 2022 komt. Dat zal dan vermoedelijk met iOS 16.1 of iOS 16.2 komen.

#4 Meldingen van websites nu ook op de iPhone en iPad

Een langverwachte functie komt eindelijk naar de iPhone en iPad. Met web pushnotificaties kun je ook op deze apparaten meldingen van websites ontvangen. Op de Mac kan dit al jaren. Zo kun je bijvoorbeeld meldingen voor de iCulture-website instellen op je Mac. Als een website geen bijbehorende app heeft, kun je op deze manier toch nog pushberichten ontvangen. Het verschilt per website of hier ondersteuning voor is.