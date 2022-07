Apple heeft in beta 4 van iOS 16 weer een flink aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd. Ook zijn er wat nieuwe dingen bij gekomen. We hebben in dit artikel voor jou alles wat nieuw is in de vierde beta van iOS 16 verzameld.

Zo langzamerhand merk je dat Apple steeds meer in de buurt komt van de uiteindelijke versie van iOS 16. In de vierde beta (nog nog voor ontwikkelaars, binnenkort publieke testers) zijn er dan ook wat fijne puntjes op de i gezet, al zijn er ook wijzigingen doorgevoerd die niet meteen bij iedereen in de smaak zal vallen. Zo zijn er wat controversiële wijzigingen in iMessage, maar zijn er ook nieuwe mogelijkheden in de Mail-, Woning- en Weer-app. Dit is wat er allemaal nieuw is in iOS 16 beta 4.

#1 Geschiedenis van bewerkte berichten in iMessage

Je kunt sinds iOS 16 iMessage-berichten bewerken, bijvoorbeeld als je een typfoutje gemaakt hebt. In iOS 16 beta 4 houdt Apple bij wat het oorspronkelijke bericht was. Je kunt op de knop Gewijzigd tikken om de oorspronkelijke versie van het bericht te bekijken. Dit gaat een beetje tegen het hele principe in van het wijzigen van berichten, aangezien je dus heel makkelijk het origineel kan bekijken. Je kan nu in totaal maximaal vijf keer hetzelfde bericht wijzigen en iedereen kan ook alle vijf de gewijzigde berichten bekijken. Dus zowel de ontvanger als de zender zien de complete bewerkgeschiedenis. Je hebt nog steeds 15 minuten de tijd om een bericht te wijzigen.

#2 Tijdslimiet voor iMessage verzenden ongedaan maken

Als je het verzenden van een iMessage-bericht ongedaan wil maken, had je daar in de vorige beta’s ook 15 minuten de tijd voor. In iOS 16 beta 4 is dit gewijzigd naar 2 minuten. Er was voorheen wat kritiek vanuit bepaalde hoeken, die het een gevaarlijke ontwikkeling vinden dat je nagenoeg ongemerkt een bericht kan verwijderen. Het is daarmee namelijk makkelijker om een gevaarlijk bericht, zoals een bedreiging, te verwijderen. Dit kan daardoor gezien worden als vernietiging van bewijs. Of het een reactie is op dergelijke bezwaren is niet duidelijk, maar Apple heeft in ieder geval de tijdslimiet voor het verwijderen van een iMessage-bericht gewijzigd van 15 minuten naar 2 minuten.

#3 Live Activiteiten op toegangsscherm

Apple heeft al verklapt dat de Live Activiteiten pas in een latere update van iOS 16 beschikbaar komen, maar er is nu wel een API beschikbaar voor ontwikkelaars waarmee ze de Live Activiteiten kunnen maken en kunnen testen in de vierde beta. Live Activiteiten zijn meldingen op het toegangsscherm waarin een progressie getoond kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de tussenstand van een sportwedstrijd of de status van je bezorgde pakketje. Het is een soort van widget, verpakt in een melding onderaan het scherm. Dat ontwikkelaars hier nu mee aan de slag kunnen is goed nieuws, want dat betekent dat de functie waarschijnlijk niet heel lang op zich laat wachten. We verwachten dat Apple het in iOS 16.1 of iOS 16.2 voor iedereen beschikbaar stelt.

#4 Tijdslimiet voor ongedaan maken verzenden van e-mail in Mail-app

Ook in de Mail-app kun je in iOS 16 het verzenden van e-mails ongedaan maken. Oorspronkelijk had je daar 10 seconden voor, maar er zijn nu ook opties bij gekomen voor 20 en 30 seconden. Je kan zelf instellen wat deze limiet is en je kan de functie ook uitschakelen. De werking is verder ongewijzigd gebleven.

#5 Tweaks op het toegangsscherm en beginscherm

Op het toegangsscherm heeft Apple een paar tweaks doorgevoerd. Zo is nu duidelijk aangegeven waar je widgets toe kan voegen met de nieuwe tekst “Voeg widgets toe”. Ook is het ontwerp van de muziekspeler op het toegangsscherm iets aangepast. Elementen zoals lettertypes zijn wat dikker en met name de voortgangsbalk is meer aanwezig dan voorheen. Ander goed nieuws is dat het perspectiefeffect voor een foto op je toegangsscherm nu eindelijk weer goed werkt. De foto beweegt daardoor mee als je je iPhone kantelt, zoals dat ook al in vorige iOS versies was.

Bovendien is het scherm in de Instellingen-app aangepast waarmee je de weergave van het beginscherm kan wijzigen. Ga je naar Instellingen > Achtergrond en tik je onder het beginscherm op Pas aan > Pas huidige achtergrond aan, dan zie je daar nu labels bij de knoppen die aangeven wat je ermee kunt wijzigen. Ook is de optie voor leesbaarheidsvervaging verplaatst van in het beginscherm naar een knop rechtsonder.



iOS 16 beta 4 vs iOS 16 beta 3

#6 Nieuwe Woning-app wallpapers

Er zijn twee nieuwe wallpapers in de Woning-app. Het gaat niet om abstracte achtergronden met verschillende kleuren, maar vervaagde en rustgevende foto’s. Er is een foto’s van bloemen, maar ook een foto van twee muren met een blauwe lucht en lichtinval, dat zorgt voor een mooi schaduweffect. Deze laatste wallpaper is ideaal om te gebruiken als achtergrond voor een kamer.

#7 Nieuwe CarPlay-wallpapers

We noemden het al in ons artikel met vernieuwingen in Apple CarPlay in iOS 16, maar nu zijn ze ook toegevoegd: een set verse nieuwe wallpapers. Het gaat in totaal om drie nieuwe achtergronden die je in CarPlay kan gebruiken, elk in een lichte en donkere versie. Het is dezelfde standaard achtergrond die je ook op de iPhone vindt, maar dan met nog twee andere kleurvariaties. Naast de meerkleurige versie is er ook eentje in het blauw en in het grijs.

#8 Kritieke meldingen voor de Weer-app

In iOS 16 kan de Weer-app meldingen versturen in geval van noodweer, ook in Nederland. Voorheen stonden waarschuwingen voor noodweer alleen in de Weer-app zelf, maar met een melding wordt je er ook actief van op de hoogte gehouden. Bij het opstarten van de Weer-app in de vierde beta, verschijnt er een pop-up waarin om toestemming gevraagd wordt om kritieke meldingen te mogen versturen. Dit type meldingen wordt nooit stilgehouden, ook niet als je niet storen of een andere Focus ingeschakeld hebt. Ook geven meldingen die als kritiek verstuurd worden altijd een geluidje.

#9 Weergave van meldingen in instellingen

Wist je dat je in iOS 16 de weergave van meldingen op het toegangsscherm kan wijzigen? Je kan kiezen uit lijst, stapel of aantal, waarmee je de widgets respectievelijk over je gehele scherm verdeeld, alleen onderaan het scherm ziet of helemaal verbergt. In de Instellingen-app is nu met grafische weergaves aangegeven hoe de verschillende instellingen er in de praktijk uit zien, zodat je vanuit daar een betere keuze kan maken die bij jouw voorkeuren past. Voorheen was deze instelling slechts een lijst met drie opties.



iOS 16 beta 4 vs iOS 16 beta 3

#10 Apparaten in de buurt bedienen

In de instellingen voor toegankelijkheid is een nieuwe optie gevonden: Bedien apparaten in de buurt. Daarmee kun je bijvoorbeeld een iPad in de buurt eenvoudig bedienen vanaf je iPhone. Je kunt daarmee bijvoorbeeld een app op je iPad afsluiten dankzij een virtuele thuisknop op je iPhone of snel het Bedieningspaneel openen. Het is een soort verlengde van de nieuwe functie waarmee je je Apple Watch vanaf je iPhone kan bedienen, maar dan dus voor andere apparaten zoals een iPad.

Meer verbeteringen in iOS 16 beta 4

Apple heeft nog meer verbeteringen doorgevoerd in de vierde beta van iOS 16:

Focus op toegangsscherm: Je kan nu weer de Focus-modus aanpassen vanaf het toegangsscherm door onderaan op de naam van de actieve Focus te tikken. Je kunt hem hier ook meteen uitschakelen. Groot muziekalbum op toegangsscherm: De grote weergave van een muziekalbum op het toegangsscherm is iets aangepast. Het album wordt nog een stukje groter weergegeven dan in de vorige beta. Nieuwe lettertypes in Boeken: In de Boeken-app zijn nog meer nieuwe lettertypes toegevoegd, waaronder Avenir Next, Canela en Proxima Nova. Desk View: Met Desk View kun je de iPhone als camera voor je Mac gebruiken om iets op je bureau weer te geven en in de nieuwste beta’s van iOS 16 en macOS Ventura zit een nieuwe instructievideo.

