Als je een spelcomputer hebt en fanatiek games speelt, raak je al snel gewend aan de desbetreffende gamecontroller. Als je een andere controller in je handen geduwd krijgt, is het altijd even wennen waar wat zit en door de andere vorm ligt elke controller ook anders in de hand. Je kunt gelukkig sinds een paar jaar Xbox- en PlayStation-controllers koppelen aan je iPhone, maar dat is wat onhandig als je op je iPhone zelf wil spelen. Er zijn ook allerlei gamecontrollers voor de iPhone, waarbij je vaak de iPhone tussen twee controllerdelen plaatst. Dat is bij de nieuwe Backbone One ook het geval, maar deze heeft nog iets extra’s: hij ziet eruit en voelt als een PlayStation 5-controller.



Backbone One PlayStation Edition voor iPhone

De controller is een samenwerking tussen Backbone en PlayStation zelf en is dus officieel gelicenseerd. De gebruikte materialen, kleuren en afwerking zijn geinspireerd op de DualSense-controller van de PlayStation 5. Op het eerste gezicht lijken de twee controllers dan ook erg op elkaar. Bij de Backbone One PlayStation Edition plaats je de iPhone via de Lightning-aansluiting in de controller. De stroom haalt de controller uit de iPhone, dus opladen is niet nodig. De controller is vooral bedoeld voor gebruik met de PlayStation Remote Play-functie, waarmee je PlayStation 4- en PlayStation 5-games op je iPhone kan spelen.

Behalve voor de eigen Remote Play-app, werkt de controller ook met andere iOS-games die geoptimaliseerd zijn voor externe gamecontrollers. Ook Apple Arcade-games kun je met deze controller spelen. Ben je een Xbox-gamer? Ook dan kan je deze controller gebruiken, bijvoorbeeld met Xbox Game Pass Ultimate of de streamfunctie van de Xbox. Nadeel is wel dat je hem alleen met een iPhone kan gebruiken. Alle iPhone-modellen met Lightning zijn geschikt, al moet je voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max wel een meegeleverde adapter gebruiken.

Ondanks de sterke gelijkenissen met de PlayStation 5-controller, zijn er wel wat verschillen. De D-pad bevindt zich op deze iPhone-controller namelijk linksonder, terwijl die op een traditionele PlayStation-controller altijd linksboven zit. Ook is de vorm van de D-pad wat anders. Handige extra’s zijn de koptelefoonaansluiting, zodat je bedraad naar de audio van je games kan luisteren. De controller is vanaf nu te bestellen en kost €119,99. Dat is wel een stuk duurder dan een gewone PlayStation 5-controller.