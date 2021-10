iCulture Vandaag: dit was donderdag 7 oktober 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 7 oktober 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het grote nieuws van vandaag had niet met Apple te maken, maar met Netflix. De videodienst kondigde vanochtend vroeg aan om flink meer te willen vragen voor de abonnementen. Ook bestaande klanten zullen hun portemonnee moeten trekken… Alleen lijkt het bedrijf zelf iets te zijn geschrokken van de reacties, want aan het einde van de dag volgde opeens het nieuws dat de prijsverhoging geen €3 maar slechts €1 zal worden voor het Standaard-abonnement. We kijken ook naar een uitgeklede Apple TV+ app voor LG-tv’s en naar een alternatieve betaalmethode voor in-app aankopen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Je Albert Heijn Bonuskaart in je Wallet zetten: zo regel je dat.

Zo maak je een WhatsApp-backup (en beveilig je met end-to-end encryptie).

Accessoires en devices

​ De Thinka-hub maakt Z-Wave geschikt voor HomeKit. Maar hoe bevalt het? Wij hebben ‘m getest.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​