Apple heeft in iOS 15 de Spotlight-zoekfunctie behoorlijk uitgebreid. Je kunt nu nog meer dingen zoeken, zoals dieren, mensen, plaatsen en dergelijke. Ook kun je recente gesprekken zien en gedeelde foto’s. Hieronder zie je de belangrijkste verbeteringen voor Spotlight in iOS 15:

#1 Spotlight gebruiken vanaf het ontgrendelscherm

In iOS 15 kun je Spotlight gebruiken zonder je toestel te ontgrendelen. Veeg omlaag op het ontgrendelscherm en je kunt je zoekopdracht invoeren. Daarbij krijg je geen persoonlijke en privacygevoelige informatie te zien, zoals contactpersonen en afspraken. Vul je bijvoorbeeld ‘oprah’ in, dan krijg je informatie over de tv-diva, Siri -suggesties en interessante zoekopdrachten. Wil je echter een bepaalde app openen, dan moet je alsnog ontgrendelen met Touch ID of Face ID

Op recente toestel zal het ontgrendelen al automatisch lukken zodra je naar het scherm kijkt, maar heb je je toestel uit handen gegeven aan iemand die dringend een rekensom of iets anders wil opzoeken, dan is ontgrendelen niet nodig.

#2 Apps installeren vanuit Spotlight

Het was altijd al vrij simpel om een app te installeren, maar in iOS 15 wordt het nog makkelijker. Zoek je in Spotlight naar een app dan kun je het meteen installeren vanuit de zoekresultaten. Dit vergt eigenlijk geen uitleg:

Haal Spotlight tevoorschijn door omlaag te vegen op het beginscherm. Zoek een app die je nog niet hebt. Tik op Download of op de prijs, als het om een betaalde app gaat. Vul je wachtwoord in of bevestig met Touch ID of Face ID.

Zodra de app geïnstalleerd is kun je deze ook weer vanuit Spotlight starten door op Open te tikken.

#3 Acties met apps uitvoeren vanuit Spotlight

Je kunt met Spotlight een app zoeken en daarna meteen een actie uitvoeren:

Zoek een app, bijvoorbeeld Foto’s of Safari. Leg je vinger op het appicoontje. Kies een van de getoonde acties.

#4 Apps verwijderen vanuit Spotlight

Je kunt ook meteen apps vanuit Spotlight. Voorheen moest je er naartoe bladeren, je vinger op het icoon leggen en de app verwijderen. Soms weet je echter niet waar de app te vinden is, zeker als je de Appbibliotheek hebt ingeschakeld en niet meer alle beginschermen in beeld hebt.

#5 Apps van Spotlight naar beginscherm verplaatsen

Als je voorheen een app installeerde en deze op het beginscherm wilde zetten, moest je deze zoeken in de Appbibliotheek en van daaruit verplaatsen. In iOS 15 kan het ook anders. Je opent Spotlight en zoekt naar de app die je wilt verplaatsen. Houd je vinger op het icoon en sleep het naar een lege ruimte.

Zodra Spotlight verdwijnt laat je het appicoon ergens vallen op het beginscherm. Bij toestellen met Touch ID verdwijnt Spotlight niet automatisch uit beeld. In dat geval zul je eerst met je andere hand op de thuisknop moeten drukken en vervolgens kun je je icoontje loslaten op het beginscherm.

#6 Objecten, mensen en scenes zoeken

Spotlight is slimmer geworden in iOS 15 en iPadOS 15. Je kunt nu zoeken naar bepaalde objecten, mensen, huisdieren en scenes. Spotlight doorzoekt dan je persoonlijke foto’s en probeert iets passends te vinden. Ze worden getoond onder het kopje ‘Foto’s uit apps’.

#7 Tekst in foto’s zoeken

Spotlight kan ook tekst in foto’s en screenshots herkennen. Kan de tekst op de foto gelezen worden, dan verschijnen de resultaten onder het kopje ‘Tekst gevonden in foto’s’, zoals hierboven op de tweede afbeelding te zien is. De tekstherkenning zou moeten werken met handgeschreven en gedrukte tekst. Hiervoor is nog een andere nieuwe functie in iOS 15 beschikbaar, namelijk Livetekst.

#8 Iemand bellen of een bericht sturen vanuit Spotlight

Vanuit Spotlight kun je iemand direct bellen zodra de zoekresultaten in beeld komen. Dit is te danken aan de nieuwe actieknoppen die verschijnen als je iemand opzoekt met Spotlight. Open Spotlight, voer de naam van een bestaande contactpersoon in en tik op het iMessage- of het telefoon-icoon om contact op te nemen.

#9 Recente gesprekken, locatie en foto’s zoeken

Je kunt bij een persoon ook zien of je recent contact hebt gehad en waar het over ging. Gedeelde foto’s en bestanden, alle recente uitwisselingen zie je als je de naam van de contactpersoon intikt. Als de persoon zijn of haar locatie deelt in de Zoek mijn-app kun je ook meteen zien of deze persoon in de buurt is.

#10 Foto’s van dieren, mensen en plaatsen op het web zoeken

Spotlight kijkt in iOS 15 niet alleen in jouw foto’s, maar kan ook op het web zoeken naar een bepaald hondenras, een bekende persoon of een bezienswaardigheid.

#11 Meer informatie over artiesten, films, tv-shows en meer

Zocht je naar een artiest of muzikant, dan kreeg je tot nu toe een Wikipedia-pagina te zien met achtergrondinformatie. Je moest daarop klikken om meer te zien. In iOS 15 krijg je rijkere informatie over de cast en crew van een film, trailers, sociale media-accounts, nieuwsartikelen, gerelateerde zoekopdrachten en linkjes naar gerelateerde content.

#12 Bedrijven via Apple Kaarten bellen

Spotlight kan ook bellen vanuit de zoekresultaten voor Apple Kaarten. Als je Spotlight opent en naar een restaurant, hotel of winkel zoekt kun je ze vanuit Spotlight meteen bellen of een route opvragen naar de locatie. Bedrijven die App Clips ondersteunen kunnen ook meteen functionaliteit in de Spotlight-resultaten inbouwen. Je kunt dan met de actieknoppen bijvoorbeeld het menu raadplegen, eten bestellen, een ticket boeken of reserveren. Ook kun je de beschikbaarheid controleren. Dit is nog niet beschikbaar in de beta van iOS 15.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!] of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.