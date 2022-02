Apple lijkt in iOS 15.4 twee belangrijke verbeteringen voor de browser toe te willen voegen. Er komt in Safari ondersteuning voor pushberichten en voor het gebruik van VR- en AR-headsets op het web.

Apple voegt in Safari vaak experimentele functies toe, voordat deze definitief toegevoegd worden aan de browser. Ook in iOS 15.4 is dat het geval, zo blijkt uit een analyse van Maximiliano Firtman. In een uitgebreide blogpost laat hij zien welke functies Apple toegevoegd heeft, waaronder ondersteuning voor pushberichten voor websites.



iOS 15.4 krijgt pushberichten voor websites

In de lijst van experimentele Safari-functies zijn twee nieuwe schakelaars gevonden in iOS 15.4 en iPadOS 15.4: Build-In Web Notifications en Push API. Dit zijn twee elementen die het mogelijk maken voor websites om pushberichten te versturen, net zoals apps dat doen. Op de Mac wordt dat al veel langer ondersteunt. Websites kunnen je dan vragen of ze je pushberichten mogen sturen, bijvoorbeeld nieuwswebsites. Ook iCulture ondersteunt pushberichten via de browser in Safari.

Dat de twee schakelaars nu toegevoegd zijn in iOS 15.4 en iPadOS 15.4, opent deuren voor websites. Niet alleen kunnen nieuwswebsites pushberichten versturen, maar ook zogenaamde webapps. Denk aan diensten als xCloud en Google Stadia, twee gamestreamingdiensten die werken via de browser. Op dit moment gaat het dus nog om experimentele functies. Bovendien lijken de twee opties nu nog niet te werken, maar dat kan later gedurende de beta’s nog veranderen. Apple werkt er in ieder geval aan om het mogelijk te maken.

Over webapps gesproken: progressieve webapps krijgen ook een verbetering in iOS 15.4 en iPadOS 15.4. Als je dergelijke webapps toevoegt aan je beginscherm, krijgen ze nu altijd een goed icoontje. Voorheen moest de beheerder hier aparte code voor toevoegen, maar dat is nu niet meer nodig.

AR- en VR-headsets via de browser

Een ander onderdeel dat toegevoegd is (maar nog niet ingeschakeld of functioneel is), is WebXR. Dat is een API waardoor VR- en AR-headsets gebruikt kunnen worden in de browser. Er zijn echter nog geen headsets beschikbaar die hier op de iPhone of iPad mee samenwerken. Maar de toevoeging lijkt niet geheel toevallig. Apple werkt volgens bronnen al jaren aan een eigen mixed-reality headset, dus de toevoeging van deze API is daardoor niet geheel onlogisch. De release van Apple’s mixed reality-headset zou gepland staan voor ergens eind dit jaar, al kan dit allemaal nog vertraging oplopen.