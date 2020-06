Al lange tijd horen we berichten over Apple’s AR-headset. De afgelopen tijd zijn er flink wat tegenstrijdige berichten over wat voor product het nou eigenlijk is. Nu deelt Mark Gurman van Bloomberg een uitgebreid verhaal over de ontwikkelingen bij Apple. Waar het op neer komt is dat er nu twee prototypes zijn: een AR-headset bedoeld voor games en een geavanceerdere AR-bril. Interne discussies hebben gezorgd voor een nieuwe richting van de projecten.



‘Apple’s AR-headset en bril in ontwikkeling’

Het oorspronkelijke plan was dat Apple een AR-headset uit zou brengen die samenwerkt met een soort hub, zodat de headset extra krachtig kon zijn. Het had het eerste nieuwe product van Apple sinds de Apple Watch moeten worden, gemaakt door het Technology Development Group-team. Dit team staat onder leiding van Mike Rockwell, die in 2015 door Apple aangenomen was. Uiteindelijk ging Apple aan de slag met het eerste product, met codenaam N301. Het product zou bestaan uit twee onderdelen: de headset om te dragen en een aparte add-on in de vorm van een kleine Mac, die draadloos in verbinding stond. Dit gaf de headset extra kracht, maar de headset was ook zonder deze hub te gebruiken. Jony Ive was fel tegen dit concept en opperde om het product te ontwikkelen rondom alleen de headset.

Jony Ive en Mike Rockwell werden het niet met elkaar eens en uiteindelijk koos Tim Cook de kant van Jony Ive. Er is dus nog steeds een headset in ontwikkeling. Hoewel deze minder geavanceerd is dan het oorspronkelijke idee van Rockwell, is deze volgens de bronnen nog steeds erg krachtig. Prototypes van de N301 zien eruit als de Oculus Quest. Het apparaat is vooral bedoeld voor gaming en entertainment content. Onlangs doken er al beelden op hoe Apple de AR-headset test. Het heeft hoge-resolutie schermen en een speaker, wat de ervaring extra realistisch moet maken. De N301 zou zijn eigen App Store krijgen en er zitten communicatiefuncties via Siri op. Apple zou er nog niet over uit zijn wat de prijs wordt. De headset zou volgend jaar aangekondigd worden en in 2022 beschikbaar zijn.

Tweede product: de AR-bril

Een ander product is de AR-bril, met codenaam N421. Dit zou een daadwerkelijke bril met glazen zijn. Deze bril maakt alleen gebruik van AR. Apple’s AR-bril is een stuk complexer. Bovendien was Jony Ive meer gecharmeerd van het concept van de bril, omdat een AR-headset je meer wegtrekt uit de realiteit. De AR-bril voegt alleen virtuele objecten aan je omgeving toe, terwijl de headset een volledig virtuele wereld is. De AR-bril zou op z’n vroegst in 2023 aangekondigd worden.