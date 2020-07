Apple brengt nieuwe geluidsfuncties naar iOS en watchOS

De nieuwe functies zijn niet alleen voor je iPhone. Als je AirPods Pro of een Apple Watch gebruikt kun je ook rekenen op enkele nieuwigheden.

Geluidsfuncties voor iPhone met iOS 14

We beginnen met de iPhone. Iedere iPhone met iOS 14 kan gebruikmaken van deze functies. De eerste is een manier om je gehoor te beschermen tijdens het luisteren naar audio, zoals muziek. De tweede functie komt vooral van pas voor mensen met een wat slechter gehoor.

Automatisch harde geluiden begrenzen met koptelefoon

Vanaf iOS 14 kan je iPhone automatisch harde geluiden begrenzen tot een bepaald aantal decibel. Dit is niet helemaal hetzelfde als je hele volume begrenzen tot een bepaald maximumpercentage. Met de functie die Apple officieel ‘Verminder harde geluiden’ noemt worden alleen de tonen begrensd die boven de limiet komen. Als je het inschakelt analyseert je iPhone waarnaar je luistert. Staat jouw limiet op 85 decibel, dan komen de tonen nooit hierboven. Dat werkt ook als je volume wat hoger staat.

Apple geeft ook meer context aan wat de hoeveelheid decibel betekent. Zo staat 85 decibel gelijk aan druk stadsverkeer en 100 decibel als een ambulancesirene. Het maakt niet uit welke koptelefoon je gebruikt om deze functie te gebruiken. Je hoeft dus geen AirPods of Beats-koptelefoon te dragen, waardoor deze gezondheidsfunctie direct voor veel meer mensen beschikbaar is.

Geluidsherkenning voor slechthorenden geeft meldingen bij bepaalde geluiden

Met deze functie, bedoeld voor slechthorenden, kan je iPhone continu luisteren naar zijn omgeving. Wil je bijvoorbeeld een extra seintje als er een ambulance aankomt, dan kun je een melding voor sirenes instellen. Wanneer je iPhone een sirene detecteert stuurt ‘ie je een melding. Het werkt ook voor bijvoorbeeld babygehuil, blaffende honden, brandalarmen, stromend water en meer.

Meer over geluidsherkenning op de iPhone lees je in onze afzonderlijke tip. Ook vertellen we hoe het zit met je privacy.

Geluidsfuncties voor voor AirPods Pro

Met AirPods Pro heb je een geavanceerdere versie van Apple’s AirPods in huis. Vanaf het najaar kunnen ook eigenaren van deze oortjes wat extra’s gebruiken. Slechthorenden krijgen ook een handige nieuwe functie die we hier bespreken. Lees meer over alle nieuwe AirPods-functies van 2020 in ons afzonderlijke artikel.

Spatial Audio geeft diepte aan je geluid

We staan te popelen om deze functie in het echt te gebruiken. Met Spatial Audio plaats je jezelf in het midden van het geluid. Kijk je bijvoorbeeld een film die hierop is aangepast, dan hoor je de geluiden echt van de kant waarvan ze vandaan komen. Je kunt dan met je hoofd draaien om er anders naar te luisteren. Hiervoor maakt de functie gebruik van de accelerometer en gyroscoop in je AirPods Pro.

Spatial Audio wordt alleen mogelijk op de AirPods Pro. Het biedt ondersteuning voor audio in 5.1, 7.1 en Dolby Atmos encodering. Dat wil niet zeggen dat ze voortaan Dolby Atmos ondersteunen, maar dat de oortjes dergelijke audio kunnen omzetten naar een ruimtelijk klinkend effect.

‘Aangepast geluid’ is een soort persoonlijke equalizer

Vind je het lastig om bepaalde geluiden te verstaan, dan kan de ‘Aangepast geluid’ functie voor AirPods Pro van pas komen. Hiermee kun je zelf instellen welke geluiden, zoals middelhoge tonen, versterkt worden en hoe sterk dit effect moet zijn. Ga je een stapje verder, dan kun je ook een persoonlijke configuratie maken. Dat gaat vrij snel en werkt als een soort hoortest. Geef aan welke geluiden je beter hoort en je iPhone onthoudt het.

Dit werkt niet alleen voor muziek, maar ook voor bijvoorbeeld telefoongesprekken. Ben je slecht in stemmen horen, maar kun je muziek prima luisteren, dan worden alleen stemmen versterkt. Je loopt dan niet meer te klooien met het geluidsniveau van je AirPods. Hoe deze functie precies werkt lees je in ons afzonderlijke artikel.

Geluidsfuncties voor Apple Watch: melding bij luide muziek

Wat de Apple Watch betreft is er niet veel nieuws voor je gehoor, maar één functie willen we je niet onthouden. Het heeft alles te maken met het beschermen van je gehoor. Het beste is dat het voor jou gedaan wordt en je dus niks hoeft te doen.

Het is ongezond om (lang) naar luide muziek te luisteren. Om te zorgen dat je oren geen permanente schade oplopen is het daarom belangrijk om in de gaten te houden hoe luid jouw muziek staat. Helaas is dat niet echt iets waar we allemaal graag mee bezig zijn en je muziek kan ook ongemerkt te luid staan. Daarom stuurt je Apple Watch vanaf watchOS 7 een melding wanneer je de limiet hebt bereikt voor luide muziek. Deze is vastgesteld door de WHO.

Als je de limiet hebt bereikt zal je Apple Watch het volume automatisch naar beneden draaien tot een veiliger niveau. Als je het echt wil kun je het volume weer omhoog zetten, maar of dat verstandig is laten we even in het midden.

