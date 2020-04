In iOS 13.4, iPadOS 13.4 en macOS 10.15.4 lijkt een bug te zitten waardoor je niet kan FaceTimen met iemand met een oudere iPhone, iPad of iPod touch. Op eerdere versies van iOS 13 werkt dat nog wel.

In deze tijden van corona hebben steeds meer mensen met elkaar contact via videobel-apps zoals FaceTime. Ben je afhankelijk van FaceTime voor contact met je opa, oma of ander familielid of vriend met een ouder toestel? Dan heb je misschien gemerkt dat je geen verbinding kan maken. Op diverse fora melden gebruikers dat het niet meer mogelijk is om te FaceTimen met een iPad 2, derde generatie iPad of eerste generatie iPad mini. De boosdoener lijken de nieuwste software-updates voor huidige apparaten.



FaceTime met oudere apparaten niet mogelijk

Het gaat om apparaten die draaien op de nieuwste versie van iOS 9 en niet meer verder geüpdatet kunnen worden. Voor de iPhone 4s is dat iOS 9.3.6 en voor de iPad 2, iPad derde generatie, iPad mini eerste generatie en vijfde generatie iPod touch is dat iOS 9.3.5. Omdat er nog maar weinig mensen zijn die een iPhone 4s gebruiken, speelt het probleem voornamelijk bij iPads. iPads worden doorgaans veel langer gebruikt, zeker door oudere mensen. In deze tijden van corona en thuisisolatie komt het daarom slecht uit dat FaceTimen met deze apparaten vanaf een iPhone, iPad of Mac met de nieuwste software-updates niet mogelijk is. Met iOS 13.3.1 of ouder lukt het wel.

Het lijkt er daarom op dat iOS 13.4, iPadOS 13.4 en macOS 10.15.4 de oorzaak zijn. Het is nog onduidelijk of het gaat om een bewuste wijziging of om een bug. Zodra je iemand belt met zo’n ouder apparaat, proberen de apparaten verbinding te maken. Dit scherm blijft telkens hangen, waardoor contact maken niet mogelijk is. Het geldt voor zowel video- als audiogesprekken via FaceTime.

Gebruikers die last hebben van het probleem melden zich op onder andere Reddit en Apple’s eigen supportforum. Wij hebben dit probleem zelf kunnen reproduceren. Apple heeft nog niet gereageerd op het probleem, dus het is nog niet bekend wanneer en of dit binnenkort verholpen is.