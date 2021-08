Instagram wil je echte leeftijd weten

Heb je nog niet je verjaardag doorgegeven aan Instagram en Facebook, dan krijg je een herinnering om dat alsnog te doen. Negeer je deze berichten, dan kun je de Instagram-app na verloop van tijd niet meer gebruiken. In een persbericht legt Facebook uit waarom dit nodig is: “to create safer, more private experiences for young people”. Bepaalde content zal alleen aan mensen boven de 18 worden getoond, zodat jongeren worden beschermd en geen twijfelachtige boodschappen te zien krijgen. Het levert Facebook ook weer extra data voor adverteerders op, zodat ze gerichter kunnen adverteren bij een bepaalde leeftijdsgroep. “It also helps us show you more relevant ads”, aldus het persbericht. Facebook gaat kunstmatige intelligentie inzetten om te voorkomen dat mensen liegen over hun leeftijd.



Het was al mogelijk om je verjaardag in te vullen bij Facebook en Instagram. Dit wordt centraal opgeslagen: wil je het wijzigen vanuit de Instagram-app, dan word je doorgestuurd naar moederbedrijf Facebook. Bij mensen die nog niets hebben ingevuld verschijnt er herhaaldelijk een pop-up. Vul je dit niet in, dan krijg je na verloop van tijd geen toegang meer tot Instagram. Ook mensen die hun geboortedatum al hebben ingevuld krijgen de pop-up om nog eens goed te kijken of de datum wel klopt.

De datum is onder andere nodig “voor nieuwe functies die we aan het ontwikkelen zijn, om jonge mensen te beschermen”. Sinds maart is er al zo’n functie ingevoerd, waardoor volwassenen geen berichten kunnen sturen naar mensen onder de 18 als ze geen vrienden van elkaar zijn. Ook worden nieuwe accounts van mensen onder de 16 standaard afgeschermd. Anderen moeten dan toestemming vragen om de content te kunnen zien. Ook zijn er al waarschuwingsschermen bij gevoelige content, waarbij je bewust akkoord moet gaan dat je de content wilt zien. In de toekomst komt daar een extra stap bij en zul je je geboortedatum moeten invullen. Dit is vergelijkbaar met gok- en alcoholsites, waarbij een leeftijdscheck wordt uitgevoerd om je toegang te geven.

Hoewel het klinkt als een nobel doel om jongeren te beschermen, staan dergelijke functies ook al snel onder vuur. Gebruikers vinden dat er onder het mom van veiligheid allerlei controles worden ingevoerd die uiteindelijk in hun nadeel zullen uitpakken. Zo kwam Apple de afgelopen dagen in het nieuws door plannen om foto’s van kindermisbruik op te sporen. Gebruikers zijn bang dat het scannen van foto’s ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt en dat Apple een grens overschrijdt door privéfoto’s lokaal op je toestel te analyseren. In eerdere reclameuitingen rondom privacy beweerde Apple, dat wat er op je iPhone staat écht privé is.