iCulture Vandaag: dit was maandag 30 augustus 2021

Nieuws en opinie

De iPhone 13 werkt mogelijk als satelliettelefoon. Maar hoe kan Apple satelliettelefoons verbeteren?

De overname van Primephonic door Apple brengt volgend jaar een aparte app voor klassieke muziek.

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

In onze review van de Beats Studio Buds lees je over onze ervaringen met de nieuwste draadloze oordopjes van Beats.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Clubhouse: Social Audio (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Nu ook audiogesprekken beluisteren met ruimtelijke audio.

Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.3+) - Nieuw: je kan in de Buienradar nu ook 8 uur vooruit kijken. Ook zijn de meldingen vernieuwd.

, iOS 12.3+) - Nieuw: je kan in de Buienradar nu ook 8 uur vooruit kijken. Ook zijn de meldingen vernieuwd. Thuisbezorgd.nl (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) - Adres van het restaurant bekijken, ernaar navigeren, een verbeterde betaalprocedure en meer.

, iOS 13.0+) - Adres van het restaurant bekijken, ernaar navigeren, een verbeterde betaalprocedure en meer. Home Connect App (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nieuw design voor het Ontdek-gedeelte van de app.

Tweetbot 6 for Twitter (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Pas aan hoe Tweetbot werkt met het nieuwe Behaviors-scherm. Ook is er een nieuw licht thema, zijn er nieuwe iPad-toetsenbordsnelkoppelingen en meer.