Zoek je een goede hoofdtelefoon die goedkoper is dan de AirPods Max van Apple? Dan is de Bose QuietComfort 45 een nieuwe kanshebber. Na meermaals te zijn uitgelekt zijn ze nu officieel aangekondigd.

De Bose QuietComfort 45 is de opvolger van de onder reizigers mateloos populaire QC 35, die alweer sinds 2017 op de markt is. Tussentijds kwam er één update uit, waarbij een knop voor spraakassistenten werd toegevoegd. De QC 45 ziet er hetzelfde uit als zijn twee voorgangers, maar bevat wel verbeteringen. Vooral de ruisonderdrukking is verbeterd en heeft nu ook een standje ‘Aware Mode’, dat te vergelijken is met de transparantiemodus van Apple-producten. Hiermee kun je meeluisteren met omgevingsgeluiden terwijl de muziek gewoon doorspeelt. Dat is wel zo veilig als je aan het verkeer deelneemt of thuis in contact wilt blijven met je huisgenoten. Daarnaast heeft de hoofdtelefoon ook een ‘Quiet Mode’ voor het wegfilteren van alle omgevingsgeluiden. De QuietComfort 45 beschikt hiervoor over meerdere microfoons en het geluid neutraliseren met antigeluid. De Bose-koptelefoons staan bekend om hun noise cancelling-eigenschappen, dus dit is een welkome verbetering.



Overigens biedt de Bose 700 veel meer standen voor ruisonderdrukking, terwijl de QC 45 er slechts twee heeft. Vooral de frequenties in het middenbereik zijn aangepakt, zoals geluiden die je gewoonlijk aantreft in treinen, drukke kantoorruimtes en koffietentjes. Aan de buitenkant is er op het eerste gezicht weinig veranderd aan de QC 45. Het design is vertrouwd Bose en bestaat grotendeels uit kunststof en metaal. Bedienen doe je met fysieke knoppen: vier op het rechteroor en één aan de linkerkant om te schakelen tussen ruisonderdrukking en transparantie.

Je laadt de QC 45 op met USB-C, waarbij ook snelladen wordt ondersteund. Een kwartier opladen betekent 3 uur muziek luisteren. Volledig opladen duurt zo’n 2,5 uur, waarna je met een volledige acculading weer 24 uur van muziek kunt genieten. Luisteren via een kabeltje is het meest energiezuinig. Bose heeft daarnaast de microfoons verbeterd: er worden minder storende geluiden uit de omgeving opgepikt en de geluidsisolatie bij gesprekken is verbeterd. Dankzij multipoint-pairing kun je met twee apparaten tegelijk verbinden.

Een vergelijking met de AirPods Max is snel gemaakt, maar loopt ook meteen spaak vanwege het grote prijsverschil. Apple’s premium hoofdtelefoon moet je opladen via de Lightning-poort en heeft verwisselbare oorschelpen. Een groot verschil is dat je de QuietComfort 45 ook bedraad kan gebruiken, bijvoorbeeld om de batterij te sparen. Apple’s hoofdtelefoon is met een adviesprijs van 629 euro (en een winkelprijs van rond de vijfhonderd) wel een stuk duurder. Bose wil €349 hebben voor dit nieuwe model, dat vanaf vandaag in pre-order te bestellen is. Ze zullen rond 23 september worden uitgeleverd in twee kleuren: lichtgrijs en zwart.

Er waren al sinds juli geruchten over de nieuwe QuietComfort 45, onder andere door informatie bij de FCC. Daardoor kregen we al een goede indruk van het design en sommige functies. Wil je de QuietComfort 35 II nog kopen, dan kan dat nog zolang de voorraad bij winkeliers strekt. Je betaalt er rond de 200 euro voor.