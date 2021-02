Duidelijke regels over privacylabels

De afgelopen dagen was er kritiek dat App Store privacylabels niet zo heel consequent waren ingevuld, waardoor je er niet op aan kon. Dat gebeurde op basis van een heel beperkte steekproef, maar het gaf wel aan dat ontwikkelaars de regels nogal vrij interpreteerden. Ook vanuit het Amerikaanse Congres kreeg Apple al kritische vragen. Het bedrijf probeert nu duidelijkheid te verschaffen door aanvullende instructies en meer uitleg te geven over het invullen.



Als je de regels van nu vergelijkt met die van vorige week, dan blijkt duidelijk dat de hoeveelheid instructies is toegenomen. Zo is er een sectie toegevoegd over gegevensverzameling: “zelfs als je gegevens verzamelt om andere redenen dan analyse of reclame, moeten ze nog steeds worden aangegeven.”

Niet altijd verplicht

Er zijn ook omstandigheden waarbij apps de verzamelde gegevens niet hoeven te melden, bijvoorbeeld als de gebruiker de gegevens zelf intypt en verstuurt. In veel andere situaties is het echter verplicht om te melden. Er zijn ook wat nieuwe regels toegevoegd. Zo moet een app gebruikers informeren wanneer het IP-adressen verzamelt en opslaat en wanneer internetgebruik wordt gelogd. Ook moet het privacylabel aangeven of er privéberichten tussen gebruikers plaatsvinden in de app, en bij games moet gemeld worden of de game de status opslaat en hoe het zit met matching in multiplayer-games. Er is verder een compleet nieuwe sectie, die betrekking heeft op financiële diensten

Mocht een ontwikkelaar de antwoorden fout hebben ingevuld, dan kunnen ze dit op elk moment bijwerken. Een update van de app is daar niet voor nodig. Apple moedigt ontwikkelaars aan om hun privacylabel nog eens goed na te kijken. Appmakers die het niet goed hebben ingevuld, lopen het risico dat toekomstige app-updates worden geweigerd. In sommige gevallen kunnen apps helemaal uit de App Store worden verwijderd, als ze niet aan de eisen voldoen. Apps moeten sinds begin december 2020 hun privacylabel gevuld hebben, anders mogen er geen updates meer worden uitgebracht. Dit heeft er bij Google toe geleid dat veel apps al drie maanden stilstaan, terwijl voorheen heel regelmatig updates verschenen.