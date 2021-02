4,5 miljoen downloads voor CoronaMelder

Verder hebben meer dan 115 duizend mensen anderen gewaarschuwd via de app. In 7 van de 10 gevallen kwam een melding via de app sneller binnen dan via de GGD. De app heeft ertoe geleid dat 9.500 besmettingen anders niet of veel later zouden zijn opgespoord. Verder is het leuk om te weten dat 2 op de 5 jongeren in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar de app heeft geïnstalleerd. Daarmee groeit het aantal jongeren. In de groep tussen 17 en 24 jaar heeft zelfs 1 op de 3 de CoronaMelder-app op de smartphone staan. Dit ligt nu op hetzelfde niveau als bij de 24-plussers. Het blijkt allemaal uit doorlopend onderzoek van Tilburg University.



Volgens dr. ir. Nynke van der Laan van Tilburg University is niet precies duidelijk waarom jongeren in de eerste maanden na de introductie de app minder vaak downloadden dan volwassenen:

Een mogelijke verklaring is dat het coronavirus in eerste instantie met name als een gevaar voor ouderen werd gezien. Hierdoor voelden jongeren zich in het begin wellicht minder aangesproken.

Volgens Hidde Schultze, betrokken bij de ontwikkeling van de CoronaMelder-app is het een goede ontwikkeling dat steeds meer jongeren de app gebruiken. Zeker nu de middelbare scholen weer deels opengaan en we te maken hebben met de veel besmettelijker Britse variant. Met de app worden besmettingen vaker en sneller ontdekt. Verder vinden mensen in de app aanwijzingen wat ze moeten doen als ze mogelijk in contact zijn geweest met een besmette persoon.

Meer dan 115.000 mensen hebben in de CoronaMelder-app aangegeven dat zij besmet zijn geraakt. Het bronnen- en contactonderzoek kon daardoor sneller van start gaan. Ook blijkt dat bijna 5% van de mensen die zich na een melding van de app lieten testen, toch besmet bleken. Ook al hadden ze geen klachten.

Een van de redenen waarom mensen de app niet installeren, is omdat hun toestel er niet geschikt voor is. Gelukkig is daar sinds vandaag verandering in gekomen, want het is nu ook mogelijk om de CoronaMelder-app op de iPhone 5s en iPhone 6 te installeren.

