EU wil gratis roaming met 10 jaar verlengen

Geen roamingkosten tot 2032

Om te zorgen dat EU-burgers nog steeds in andere landen bereikbaar blijven, zonder met hoge roamingkosten te worden opgescheept, nam de EU in 2017 een moedige stap. Het in rekening brengen van roamingkosten werd afgeschaft. Heb je een databundel met een vast aantal GB’s, dan kun je die volledig in andere landen gebruiken als je op vakantie bent. Bij onbeperkte databundels geldt er vaak een ruime limiet. Helaas kunnen we nu niet reizen, maar de EU kijkt alvast vooruit naar een periode waarin dat wel weer kan. De Europese Commissie heeft hiervoor een nieuwe Roaming Regulation voorgesteld. De huidige regels lopen op 30 juni 2022 af, maar de EU wil er op tijd bij zijn en het nu verlengen met nog eens 10 jaar.



Ook zal worden geprobeerd om betere roamingdiensten voor reizigers voor elkaar te krijgen. Je moet dezelfde kwaliteit en snelheid krijgen op je mobiele netwerk, als dat je thuis hebt. Dit geldt alleen als er soortgelijke netwerken beschikbaar zijn, dus reis je naar een land waar nog geen 5G is uitgerold, dan kan het wel zijn dat je genoegen moet nemen met 4G. De nieuwe regels maken nooddiensten ook beter bereikbaar, onder andere voor mensen met een beperking. Volgens Margrethe Vestager, die verantwoordelijk is voor de digitale agenda van de EU, gaan de nieuwe regels niet alleen zorgen dat roaming gratis blijft, maar wordt het zelfs verbeterd dankzij investeringen in infrastructuur. Zo kan iedereen verbonden blijven met het thuisfront, zaken doen en meer.

Volgens Eurobarometer-data is helft van de Europeanen met een mobiele telefoon in de afgelopen twee jaar naar een ander EU-land gereisd. Veel van hen maakten gebruik van ‘roam at home’. Dat blijkt wel uit de cijfers uit zomer 2019, toen iedereen nog gewoon op vakantie kon. De hoeveelheid dataroaming lag toen 17 keer hoger dan in het voorgaande jaar, toen er nog voor roaming betaald moest worden. Uit de Eurobarometer-data blijkt dat het nog niet optimaal was: 33% klaagde over lagere snelheden dan thuis. Zo moesten mensen die thuis 4G hadden op vakantie opeens genoegen nemen met 3G. Zelfs in landen als Duitsland komt dat regelmatig voor.

End of #Roaming charges in summer 2017 was one of the biggest achievements of the #SingleMarket.

Today @EU_Commission proposed that 🇪🇺 travellers can continue to use calls, texts and data abroad without extra charges for another 10 years. #EUCalling https://t.co/MUvCo6qmAL pic.twitter.com/RZznrnNvdF — Eric Mamer (@MamerEric) February 24, 2021

Op deze pagina lees je over het besluit om de roaming verder te verlengen. Je vindt hier ook aanvullende documentatie.