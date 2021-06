iCulture Vandaag: dit was woensdag 2 juni 2021

Vandaag hebben we veel divers nieuws voor je klaar staan! Wat te denken van Knab met Apple Pay, dat nu voor klanten van de bank beschikbaar is. Ook lijkt het erop dat Apple per ongeluk de komst van homeOS verklapt. Ook bespreken we de nieuwe HomeRun 2-app, reviewen we weer een nieuw handig accessoire en blikken we vooruit met onze verwachtingen op de WWDC 2021. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Vanaf nu bovenaan je overzicht: drie grote knoppen voor overschrijven, betaalverzoek en de scanner.

, iOS 12.4+) - Vanaf nu bovenaan je overzicht: drie grote knoppen voor overschrijven, betaalverzoek en de scanner. Greenchoice (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Nu ook beschikbaar op iPad.

Keynote (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.1+) - Leraren kunnen de voortgang van leerlingen volgen bij gebruik van de Schoolwerk-app.

, iOS 13.1+) - Leraren kunnen de voortgang van leerlingen volgen bij gebruik van de Schoolwerk-app. Pages (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Koppeling naar webpagina’s en meer in vormen, lijnen, afbeeldingen, tekstvakken en tekeningen.

Numbers (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Nu ook samenwerken aan formulieren in gedeelde spreadsheets.

Apple Developer (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 14.1+) - Klaargemaakt voor WWDC 2021, met nieuwe iMessage-stickers.

+ , iOS 14.1+) - Klaargemaakt voor WWDC 2021, met nieuwe iMessage-stickers. Albert Heijn (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Bekijk de themashops via de app, zoals de BBQ-shop.