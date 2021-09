iCulture Vandaag: dit was woensdag 15 september 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 15 september 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

De dag na een Apple-event zijn we altijd druk met alle details, vooral als het gaat om informatie die Apple zelf niet heeft onthuld. We hebben dan ook 9 kleine ontdekkingen voor de iPhone 13-serie en we vertellen hoeveel werkgeheugen er in de toestellen zit, wat de verbeteringen van de camera nu eigenlijk zijn en welke hoesjes Apple stilletjes heeft uitgebracht. Maar er was ook opvallend nieuws rondom de Apple Watch 4G! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Devices en accessiores

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Spark Mail - Email by Readdle (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Nu met synchronisatie in twee richtingen voor gedeelde inboxes. Ook je labels worden gesynchroniseerd.