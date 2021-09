Apple heeft nauwelijks details vrijgegeven over de Apple Watch Series 7. Maar dankzij een nieuw gelekt document met specs weten we opeens veel meer details van de komende Apple Watch, die tot nu toe verborgen waren gebleven.

Details: 7 belangrijke Apple Watch-ontdekkingen

Waarom Apple zo geheimzinnig doet over de Apple Watch Series 7 is een raadsel. Eén van de suggesties is dat er op het laatste moment toch een stapje terug is gedaan, waardoor het aanstaande model en stuk minder ambitieus is dan Apple eerder van plan was. Het verklaart misschien ook waarom we geen radicaal nieuw design kregen, al kan dit ook bewust door Apple verspreide misinformatie zijn om geruchtenlekkers een voet dwars te zetten. Gelukkig is er nu een intern document gelekt, waarin veel meer details te vinden zijn. De meeste van deze kleine ontdekkingen wist je écht nog niet – want Apple heeft ze nog nergens eerder onthuld!



#1 Gewicht: iets zwaarder

Gewicht Series 7 Series 6 Aluminium 32,0g / 38,8g 30,5g / 36,4g Roestvrij staal 42,3g / 51,5g 39,7g / 47,1g Titanium 37,0g / 45,1g 34,6g / 41,3g

De Apple Watch Series 7 krijgt er een paar grammen bij. Hieronder zie je het gewicht van de kleinere 40/41mm-versie en de grotere 44/45mm-versie naast elkaar. Apple heeft zelf nog niet het gewicht naar buiten gebracht.

#2 Nieuwe S7 SiP, maar dezelfde CPU

Eerder schreven we al dat de Apple Watch Series 7 dezelfde CPU houdt als zijn voorganger. Toch is er wel iets veranderd: het complete pakket aan interne componenten (de System-in-Package, oftewel SiP) is wel vernieuwd en heeft nu de opdruk S7. De CPU is nog wel steeds de S6 die we in de Series 6 zagen. Ook de snelheid blijft hetzelfde. Waarschijnlijk zijn alleen een paar kleinere componenten verwisseld om het grotere scherm aan te sturen.

De S7 geeft 20% meer performance ten opzichte van de S5-chip die je in de Series 5 en de Apple Watch SE vindt. Maar die betere performance heeft de Series 6 ook. Apple heeft wel vaker de CPU gelijk gehouden. Bij de Apple Watch Series 5 was de S5-chip identiek aan zijn voorganger, maar met een extra gyroscoop.

#3 Dezelfde luide speaker

Ook wat de speaker betreft is er niet veel veranderd. De gebruikte speaker is hetzelfde als de Series 6. Deze is 50% luider dan de Series 3.

#4 32GB opslag

Ook wat opslag betreft blijft alles bij het oude: er zit 32GB opslag in, net als bij de Series 6 en de Apple Watch SE, zo beweert MacRumors op basis van eigen bronnen. Dit moet voldoende zijn om ook toekomstige updates mogelijk te maken. Bij de Series 3, die verrassend genoeg nog steeds in het assortiment blijft (!) is wel gebleken dat 8GB te weinig is om lekker te kunnen updaten.

#5 Snelladen

De Apple Watch Series 7 ondersteunt snelladen: hij is in slechts 45 minuten tot 80% opgeladen. Heb je weinig tijd, dan is 8 minuten laden genoeg om weer 8 uur lang je slaap te kunnen meten. Om het snelladen te ondersteunen heeft Apple een nieuwe 1 meter lange snellaadkabel met usb-c, die 35 euro kost. Apple levert deze snellaadkabel ook mee in de doos. Je kunt nog steeds de oude usb-a-kabel gebruiken, maar dan laad je met normale snelheid op.

#6 Beidou-satellieten

Deze zag je vast niet aankomen: de Apple Watch Series 7 bevat voor het eerst ondersteuning voor Beidou, het satellietnavigatiesysteem van China. Dit is vergelijkbaar met het Amerikaanse GPS, het Europese Galileo en het Russische Glonass.

#7 Dezelfde U1- en Bluetooth-chips

Op het gebied van Ultra Wideband zijn er geen veranderingen: Apple heeft dezelfde U1-chip toegepast die je ook in de Series 6 en in de iPhone 12 van vorig jaar vond. Ook zijn nog dezelfde componenten voor Bluetooth 5.0 aanwezig. Verder zijn functies zoals internationale SOS-gesprekken, valdetectie en dergelijke gelijk gebleven.

De meeste details zijn afkomstig uit het gelekte interne document, waarin de specs tegenover elkaar zijn gezet. Sinds de aankondiging is wel duidelijk geworden dat er (ook voor Apple) nog veel onduidelijkheden zijn rondom de nieuwe Apple Watch. Het document meldt dan ook dat alle specificaties nog kunnen veranderen (“subject to change without notice”). In groter formaat downloaden kan hier.