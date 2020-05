Sporten met Nike+

Vroeger maakte Nike ook zelf sportaccessoires, zoals de sportarmband Nike+ Fuelband en een schoensensor die met de iPod samenwerkte. Met de komst van de Nike+ Apple Watch is het bedrijf daarmee gestopt. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om toch te gaan hardlopen, fitnessen en andere sporten uit te voeren met hulp van Nike. We bespreken de mogelijkheden hieronder.

Nike+ Apple Watch

De Nike+ Apple Watch is een speciale versie van de Apple Watch. Technisch gezien zijn ze exact hetzelfde, maar je krijgt bij de Nike+ editie een aantal extra’s zoals exclusieve wijzerplaten en een speciaal reflecterend horlogebandje, al dan niet met luchtdoorlatende gaatjes.

Dit zijn de prijzen voor de Apple Watch Nike+ Series 5:

De prijs is dus exact gelijk aan de normale editie van de Apple Watch, maar je krijgt wat extra’s zoals standaard voorgeïnstalleerde apps. Uiteraard passen de horlogebandjes van het normale model ook op de Nike+.

Vind je de Series 5 nog iets te prijzig, dan kun je ook kiezen voor de vorige generatie Series 4. Die is ook voorzien van het grotere randloze scherm en is technisch gezien nog helemaal up-to-date.

Nike+ apps

Heb je geen speciale Nike+ Apple Watch, dan kun je toch gebruik maken van de divers apps van Nike+. De apps zijn namelijk ook gewoon te downloaden op andere Apple Watch-modellen en op de iPhone.

Dit zijn de Nike+ sportapps die momenteel beschikbaar zijn:

Nike Run Club (gratis, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Hardloopsessies vastleggen en trainingsschema’s bekijken op je iPhone en Apple Watch. Er is ook een iMessage-app.

, iOS 11.0+) - Hardloopsessies vastleggen en trainingsschema’s bekijken op je iPhone en Apple Watch. Er is ook een iMessage-app. Nike Training Club (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Fitness-oefeningen en workouts, zowel gratis als betaald. Geschikt voor iPhone en Apple Watch.

Daarnaast zijn er enkele shopping-apps:

Nike: schoenen en kleding (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Kleding en sportschoenen shoppen en kijken welke nieuwe merchandise eraan komt.

Nike SNEAKRS (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Een speciale app voor de sneakerfans.

Nike Adapt (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Een app om je zelfstrikkende Nike Adapt-schoenen in te stellen en strakker of losser te zetten op je iPhone of Apple Watch. Je kunt hier ook de kleur van de lichtjes in je schoen mee instellen.

Vroeger: schoensensor voor Nike+

De schoensensor van Nike is voor veel mensen de kennismaking geweest met Nike+. De sensor stopte je in speciale Nike-hardloopschoenen, die een uitholling hadden waar je het plastic accessoire in kon stoppen. De sensor maakte vervolgens verbinding met je iPhone of iPod. Bij nieuwere devices was dit al standaard ingebouwd, bij oudere iPods moet je een speciale ontvanger aansluiten.

Nike+ kon dankzij een druksensor het aantal stappen meten. Aan de hand van je gemiddelde stapgrootte kon worden uitgerekend hoeveel afstand je had afgelegd. Nike was er vroeg bij met een dergelijke digitale oplossing, maar het systeem had ook een aantal nadelen:

Het was niet erg nauwkeurig. Je moest precies weten hoe groot de stappen zijn die je neemt.

Je moest speciale hardloopschoenen kopen met een uitholling in de zool. Die sportschoenen waren uiteraard alleen verkrijgbaar bij Nike.

Eventueel kon je de schoensensor ook met een speciaal houdertje aan de schoenveters vastmaken. Dat maakte de meting echter minder betrouwbaar en bovendien liep je kans dat je de sensor kwijtraakte.

Het kostte geld: de losse schoensensor lag voor €20 in de winkel, een pakket met schoensensor en ontvanger voor oudere iPods kostte €30.

Voor de iPod touch tweede generatie en iPhone 3GS en latere modellen heb je geen ontvanger meer nodig. Deze toestellen hebben een ingebouwde Nike+ ontvanger. Apple verkocht de schoensensor via de Apple Store, maar doet dit ondertussen niet meer. Wel heb je tegenwoordig keuze uit diverse gezondheid- en fitnessaccessoires die ook met de iPhone samenwerken, zoals een springtouw, kettlebell en bloeddrukmeter. Hier vind je een overzicht.

