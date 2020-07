Apple heeft een preview gegeven van Apple Sanlitun, voorafgaand aan de opening. Het is in lange tijd dat Apple weer een winkel opent. Deze keer gaat het om de eerste en tegelijk de nieuwste Apple Store in China.

Apple Sanlitun: eerste nieuwe Apple Store in lange tijd

Apple Sanlitun was de eerste Apple Store in China en was op zich al een bezienswaardigheid. Het werd in 8 maanden gebouwd om op tijd klaar te zijn voor de Olympische spelen van 2008. Nu staat er een nieuwe Apple Store, die zo mogelijk nog indrukwekkender is. Het gebouw heeft twee verdiepingen en is een stuk groter. Het uiterlijk doet denken aan eerdere Apple Stores, zoals Michigan Avenue in Chicago. Deze keer duurde de bouw meer dan een jaar. De oude Apple Store stond aan de rand van een plein, terwijl de nieuwe winkel een centrale plek op het plein heeft gekregen. Voorheen was er een gebouw voor evenementen gevestigd.



Het nieuwe gebouw heeft een grote glazen gevel met stenen muren en aan weerszijden trappen. Verder is het oppervlak tweemaal zo groot en zijn er wat vernieuwingen te vinden. Zo zijn er zonnecellen aangebracht op het dak, om te zorgen dat de winkel zichzelf van hernieuwbare stroom kan voorzien. Dankzij een voetgangersbrug en meerdere ingangen kun je de winkel op meerdere manieren binnenlopen vanuit het winkelcentrum. Wat verder nog opvalt is de (waarschijnlijk tijdelijke) bloemendecoratie op het raam. In de dagen na aanloop van de opening waren de bloemen ingekleurd.

Binnenin vind je een Forum met videowall, al zal daar de komende tijd nog geen gebruik van worden gemaakt. Apple heeft de groepssessies van Today at Apple tot nader order opgeschort vanwege de coronamaatregelen. De winkel is aan de achterkant voorzien van een terras met bomen en kijkt aan de voorkant uit over het plein. Ook kun je op lange leren banken wachten op je afspraak en genieten van het uitzicht. Binnenin is een Boardroom te vinden, voor afspraken met zakelijke klanten. Er werken 185 mensen.

Bij de constructie van de nieuwe winkel zijn lokale materialen gebruikt. Zo zijn de 10 meter hoge ramen gemaakt in Xiamen en is de vloer voorzien van Padang Light-stenen uit de provincie Shandong. Op het terras staan Sophora japonica-bomen, dé boom van Beijing.

Wie de nieuwe Apple Store wil bezoeken moet in de Taikoo Li mall in Beijing zijn. Vandaag om 10:00 uur lokale tijd gingen de deuren officieel open. Grote mensenmassa’s en joelende mensen waren echter niet welkom: Apple hield zich aan de coronaregels met mondmaskers, temperatuurscans en voldoende afstand tussen bezoekers. Apple heeft in totaal 42 winkels in China.

Foto’s van bezoekers vind je hier en Apple’s officiële persbericht vind je hier.

Elders op de wereld opende Apple ook nog een andere vernieuwde Apple Store, namelijk in Reston (Virginia, VS). Deze bevindt zich vlak naast de oude maar is groter en heeft net als veel andere recente Apple Stores een glazen front.