USB 2.0 accessoires lopen vast bij sommige MacBooks

Er zijn problemen opgedoken met USB 2.0 accessoires in combinatie met verschillende MacBooks, vooral de modellen die in 2020 vernieuwd zijn. Op Reddit en Apple's supportforum wordt geklaagd.

Probleem met USB 2.0 accessoires

Het zou vooral gaan om de volgende modellen:

Je kunt hierop niet rechtstreeks USB 2.0 accessoires aansluiten, omdat ze zijn voorzien van USB-C poorten. Gebruik je echter een hub of adapter, dan kun je tegen problemen aanlopen. Ze verliezen de verbinding of werken helemaal niet meer. Eén gebruiker meldt dat het probleem zich voordoet met twee verschillende duurdere USB-C hubs. De kans dat het door een ondeugdelijke hub komt, is daardoor niet zo groot.



Ook blijft bij deze persoon de HDMI-aansluiting voor de externe monitor gewoon werken, maar een muis en audio-apparaat die op USB zijn aangesloten, werken niet meer. Het gebeurt op willekeurige momenten en je kunt het niet zomaar reproduceren. Wel lijkt het probleem zich vaker voor te doen als je twee apparaten tegelijk aansluit.

Mensen op Reddit en Apple’s supportforum klagen over het vastlopen van accessoires of het niet meer kunnen gebruiken. Ook gebeurt het dat een accessoire op een willekeurig moment de verbinding verbreekt. Er lijkt geen patroon in te herkennen, behalve dan dat het zich voordoet bij USB 2.0 accessoires zoals muizen, toetsenborden en meer. Het zou aan hard- of software kunnen liggen.

Dit kun je eraan doen

Sommige eigenaren van een MacBook Air of MacBook Pro zeggen dat Apple het apparaat heeft vervangen, maar dat het probleem zich ook daarbij voordoet. Omdat veel mensen het probleem al bij Apple hebben gemeld, is het mogelijk dat er al aan een oplossing wordt gewerkt.

Proberen om te ruilen lost dus waarschijnlijk je probleem niet op. Wat je wel kunt doen is een andere USB-C hub gebruiken, eentje die volgens het terminating proxy-principe werkt, zoals die van CalDigit. Deze zetten de USB 2.0 invoer om maar een USB 3.0 invoer.

De USB-C hubs van Anker, Satechi en andere bekende merken werken vaak volgens het transparent proxy-principe. Dat houdt in dat de hub de USB 2.0 invoer naar de MacBook presenteert als USB 2.0. Vervolgens gaat er iets mis en het accessoire loopt vast.

De foto’s in dit artikel tonen een nieuwe Thunderbolt-hub van Anker met 13 poorten, die voor 300 dollar bij Amazon in de schappen ligt.

Heb jij last van het probleem met USB 2.0 accessoires? Dan horen we dat natuurlijk graag!