Weekend-kijktips: Cursed, Absentia, Suits en meer

Cursed: mythologie met een nieuwe twist

Te zien op: Netflix

Cursed is een remix van de Arthur-legende, deze keer vanuit het perspectief van de Lady of the Lake (Vrouwe van het Meer), die in de legende meermaals voorkomt. Bijvoorbeeld wanneer het zwaard Excalibur aan Koning Arthur wordt gegeven en wanneer de stervende koning naar Avalon wordt gebracht na de Slag bij Camlann. Deze 10-delige serie op Netflix is gebaseerd op het gelijknamige boek van Tom Wheeler. De auteur droomde al langer over een frisse nieuwe twist voor de Arthur-legende omdat het volgens hem de originele fantasiewereld is, die invloed heeft gehad op allerlei latere verhalen, van Star Wars tot The Lord of the Rings.



De jonge vrouw Nimue beschikt over magische krachten en komt oog in oog te staan met een tragisch lot: ze zal de machtige, maar ook tragische Lady of the Lake worden. Na de dood van haar moeder vindt ze een onverwachte partner in Arthur en gaat ze op pad om een antiek zwaard te bezorgen bij Merlijn.

Tijdens haar reis toont Nimue dat ze de moed heeft om te rebelleren tegen de vreselijke Rode Paladijnen en hun koning Uther. Cursed is een coming-of-age verhaal waarin vertrouwde thema’s voorkomen: onnodige oorlog, de moed vinden als je met iets onmogelijks wordt geconfronteerd en religieuze terreur. Dit is geen serie waarbij je in slaap valt, alles volgt elkaar in vlot tempo op.

Barrie Barista en het Einde der Tijden – seizoen 1

Te zien op: Videoland

Voor liefhebbers van gezellig Nederlandse comedy. Barrie Barista moet proberen zijn koffiezaak overeind te houden tijdens een apocalypse. Barrie denkt dat een goede kop koffie de wereld kan denken, maar daar denken zijn klanten heel anders over. Naar deze 6-delige serie van de makers van New Kids kun je gedachteloos kijken en lachen. De hoofdrol wordt gespeeld door Henry van Loon.

Suits – seizoen 8

Te zien op: Netflix

Vanaf zaterdag te zien op Netflix: seizoen 8 van Suits. Deze keer met als nieuwkomer Katherine Heigl als advocate (eerder te zien in Grey’s Anatomy). Dit is het eerste seizoen van de serie waarin grote wijzigingen in de cast zijn doorgevoerd. Patrick J. Adams (Mike) en Meghan Markle (Rachel) vertrokken aan het einde van het vorige seizoen en drie nieuwe acteurs zijn vanaf nu vast te zien. Amanda Schull als Katrina Bennett kennen we al als gastacteur uit eerdere seizoenen. Ook was Dulé Hill in eerdere seizoenen al te gast als Alex Williams. Met 16 afleveringen is er genoeg te kijken.

Borg vs McEnroe

Te zien op: Film1, NLZiet en Pathé Thuis

Voor liefhebbers van documentaires is er deze boeiende bioscoopfilm over de rivaliteit tussen Bjorn Borg en John McEnroe. Beide waren heel verschillend: Borg als koele en emotieloze kikker, McEnroe als het opgewonden standje van de tennisbaan. In de legendarische Wimbledon-finale van 1980 bereikte de rivaliteit z’n hoogtepunt.

Absentia – seizoen 3

Te zien op: Amazon Prime Video

Seizoen 1 en 2 kun je op Videoland zien, terwijl seizoen 3 vanaf nu bij Amazon te kijken is. Misdaaddrama rond de mysterieuze verdwijning van FBI-agente Emily Byrne (Stana Katic), die na jaren opeens weer opduikt. Ze herinnert zich echter niets meer. Haar man blijkt inmiddels hertrouwd te zijn en haar zoontje kent haar ook niet meer. Emily wil koste wat kost haar ontvoering oplossen en weer grip op haar leven krijgen.

Andere kijktips

Kissing Game (Netflix) – Braziliaans tienerdrama over een afgelegen dorpje, dat wordt getroffen door een myserieuze ziekte. Deze wordt overgedragen door mensen te zoenen.

Street Food: Latin America (Netflix) – Serie over straatvoedsel. Deze keer vertellen Zuid-Amerikaanse chefs hun verhalen over eten.

The Typist (NPO Plus) – Een notuliste van de politie in Berlijn neemt het heft in eigen hand en gaat zelf misdaden onderzoeken. Duitse misdaadserie, ook te zien op NPO2.