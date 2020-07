Twijfel je nog wanneer voor jou het juiste moment is om naar Apple Silicon over te stappen? Apple's chipleverancier TSMC verwacht in de tweede helft van 2021 een flinke piek. Op dat moment is er ook de meeste keuze.

Flinke boost voor Apple Silicon in 2021

Door de komst van Macs met ARM-chip zullen veel mensen in de nabije toekomst hun computer gaan vervangen. Dit jaar verschijnen al de eerste modellen, maar van een massale overstap zal nog geen sprake zijn. De meeste mensen zullen verstandig zijn en nog even de kat uit de boom kijken. Bovendien heb je in 2020 nog maar weinig keuze. Het eerste model dat waarschijnlijk nog dit jaar de overstap gaat maken is de MacBook Air. Het zou dan de tweede update in een jaar zijn.



In het derde kwartaal verwacht TSMC al wat meer omzetgroei, waarschijnlijk vanwege de A14-chip die in de iPhone 12 en de nieuwe iPads zit. Dit zullen de eerste Apple-producten zijn die 5G ondersteunen en dat kan voor grote groepen Apple-gebruikers een reden zijn om te upgraden. Volgens DigiTimes verwacht het bedrijf tussen de $11,2 miljard en $11,5 miljard omzet te boeken in het tweede kwartaal van 2020. Dit is een groei van 9,3 procent ten opzichte van vorig jaar.

De productie van TSMC zal in de tweede helft van 2021 echter nog sterker toenemen vanwege de MacBook Air en 13-inch MacBook Pro. Dit zal het moment zijn waarop veel mensen bij de Mac de overstap gaan maken. Overstappen kan overigens dit jaar al: Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht in 2020 een vernieuwde 24-inch iMac. De eveneens verwachte update van de MacBook Air zou echter kunnen doorschuiven naar begin 2021, denkt Kuo. In 2021 verwacht hij nieuw 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s. Voor deze modellen zou bovendien een redesign gepland zijn, met smallere schermranden.

Apple heeft aangegeven dat de overstap van Intel naar ARM-gebaseerde Macs ongeveer twee jaar zal kosten. We weten echter nog niet om welke modellen het gaat. Als de eerste Apple Silicon Macs tegen het einde van het jaar verschijnen zou dat betekenen dat Apple tot het einde van 2022 heeft om het hele assortiment aan te passen voor Apple Silicon. Ook de Mac Pro zal daarbij de overstap moeten maken, al is dit wel iets eenvoudiger geworden door de modulaire opbouw van het 2019-model.