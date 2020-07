Tado geeft 44 procent korting op thermostaat en andere accessoires

De korting is tijdelijk en geldt zo lang de voorraad strekt. Om ervan te kunnen profiteren moet je de vouchercode TADO44 gebruiken bij het bestellen via de website van de fabrikant. Bij andere winkels is deze korting niet te vinden. Het houdt in dat je bijvoorbeeld het volgende betaalt:

Slimme Aircobediening V3+

Nu € 55,99 in plaats van € 99,99

Nu in plaats van € 99,99 Slimme Thermostaat – Starterskit V3+

Nu € 111,99 € in plaats van € 199,99

Nu in plaats van € 199,99 Slimme Radiatorknop – Starterskit V3+

Nu € 72,79 in plaats van € 129,99

Bij andere winkels ben je vaak duurder uit. Meer informatie over de actie kun je hier vinden. Let op dat het maar tijdelijk is, dus controleer bij bestellen op een later moment goed of de actie nog steeds geldt. Voor de slimme aircobediening geldt dat de levertijd iets langer is; je zou deze in week 30 geleverd moeten krijgen. Hopelijk is het dan nog steeds warm.

Wil je meer weten over Tado, bekijk dan eens onze round-up met een overzicht van alle producten. Goed om te weten: ze werken allemaal samen met Apple’s HomeKit.