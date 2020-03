Coronavirus: hoe je iPhone schoonmaken?

Door het coronavirus is er extra aandacht voor hygiëne. Handen wassen, in je elleboog hoesten en papieren zakdoekjes gebruiken, die je na gebruik weggooit, zijn een paar aanbevelingen die we inmiddels allemaal kennen. Maar hoe hou je je iPhone schoon in tijden van het coronavirus? Apple heeft de aanbevelingen voor het reinigen van Apple-producten erop aangepast. Er zijn nu sterkere schoonmaakmiddelen toegestaan, zoals alcoholdoekjes. Deze bevatten ispropylalcohol, ook wel bekend als propaan-2-ol, isopropanol, IPA of 2-propanol.



Het supportdocument over het schoonmaken van Apple-producten heeft in de Engelstalige variant een aanpassing gekregen. Voorheen raadde Apple aan om alleen een droog of iets vochtig doekje te gebruiken, zonder schoonmaakmiddelen. Anders zou de oleofobische coating van de iPhone kunnen worden aantast.

Vanaf nu is het echter ook mogelijk om een alcoholdoekje of product met 70 procent isopropylalcohol te gebruiken. Deze doekjes verwijderen vuil en bacteriën van je toestel, waardoor het virus minder lang kan overleven. De virussen hechten zich namelijk beter aan vuil, dus als je je telefoon goed schoonmaakt, verklein je de kans op besmetting. Alcoholdoekjes vind je onder andere bij Bol.com en andere gangbare winkels. Je zou ook een wat minder agressief lensdoekje kunnen gebruiken.

Apple raadt nog steeds af om ammoniak, ruitenspray, bleekmiddel, schuurmiddelen en andere agressieve producten te gebruiken. Ook spuitbussen worden afgeraden, omdat je daarmee vloeistoffen in openingen kunt spuiten.

Dit is de nieuw toegevoegde tekst in de aanbevelingen:

Is it OK to use a disinfectant on my Apple product?

Using a 70 percent isopropyl alcohol wipe or Clorox Disinfecting Wipes, you may gently wipe the hard, nonporous surfaces of your Apple product, such as the display, keyboard, or other exterior surfaces. Don’t use bleach. Avoid getting moisture in any opening, and don’t submerge your Apple product in any cleaning agents. Don’t use on fabric or leather surfaces.

In de Nederlandse aanbevelingen was dit blok met extra aanbevelingen nog niet te vinden op het moment van schrijven.

Met de alcoholdoekjes kun je de harde, niet-poreuze oppervlakken van je Apple-product afvegen, zoals het display, toetsenbord en andere externe oppervlakken.

RIVM raadt microvezeldoekje aan

Volgens Peter Molenaar, deskundige infectiepreventie bij het RIVM, is het echter niet nodig om een desinfecterend doekje te gebruiken. Hij is dan ook van mening dat virussen op telefoons vrij snel dood gaan, als je het toestel regelmatig schoonmaakt. Molenaar adviseert een droog of licht vochtig microvezeldoekje, zonder verdere schoonmaak- of desinfectiemiddelen.

Een microvezeldoel verwijdert niet alle, maar wel een groot deel van de virusdeeltjes, aldus de deskundige van het RIVM.

Desinfecterende handgel op je iPhone? Niet doen

Veel mensen gebruiken tegenwoordig desinfecterende handgel en dan is het verleidelijk om dat ook op je iPhone te gebruiken. Dat kun je beter niet doen. Door de gel blijven virussen en bacteriën namelijk makkelijker op je telefoon zitten. De gel bevat naast alcohol namelijk ook vetten met verzorgende bestanddelen voor je handen. De alcohol verdampt, maar door het vetlaagje blijft vuil sneller aan je telefoon plakken.

Schoonmaakmiddel slecht voor je iPhone-scherm?

Bij gebruik van agressievere middelen is er wel de angst dat ze de oleofobische laag van je iPhone aantasten. Molenaar van RIVM raadt daarom af om glassex, ontsmettingsmiddelen, make-up remover en andere schoonmaakmiddelen te gebruiken, omdat ze het olieafstotende laagje aantasten.

Verslaggeefster Joanna Stern besloot echter de nieuwe richtlijn van Apple in de praktijk te brengen. Gedurende een week veegde ze 1.095 keer met een Clorox desinfectiedoekje over het scherm van een iPhone 8. Dit is vergelijkbaar met drie jaar poetsen op dagelijkse basis. Na het vegen bleek de oleofobische laag van de iPhone echter nog intact.