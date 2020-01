Afbeelding Powerbeats 4 gelekt via nieuwste iOS-versie Nieuw design voor oortjes met nekband Nieuws

De Powerbeats 4 komen eraan. Eerder lekten er al hints uit via de beta van iOS 13.3 en nu er een nieuwe update uit is, weten we ook hoe ze eruit komen te zien. Een afbeelding in iOS 13.3.1 vormt het bewijs.