De Nationale Week Zonder Vlees is gestart. Het is een initiatief om mensen bewust te maken dat minder vlees eten goed te doen is. Eigenlijk is het heel gemakkelijk om eens wat vaker te kiezen voor een plantaardig gerecht. Door minder vlees te eten worden er niet alleen minder dieren geslacht, maar wordt er ook minder CO2 uitgestoten en minder water gebruikt. Doe jij ook mee met de Nationale Week Zonder Vlees of ben je gewoon op zoek naar nieuwe inspiratie voor in de keuken? Wij hebben een aantal handige apps voor vegetariërs en flexitariërs op een rij gezet! In juni kun je het nog een keertje herhalen, want dan is de World Meat Free Week (15 t/m 21 juni 2020).

Happy cow

Wanneer je buiten de deur wilt eten heb je geen zin om eindeloos door de stad te lopen en het menu van elk restaurant bekijken. De website Happycow.net heeft de oplossing voor je. Je kunt hier makkelijk zoeken naar vegetarische of veganistische restaurants. Ze hebben ook een app voor je. Je geeft eerst aan of je op zoek bent naar een vegetarisch, veganistisch of vega-vriendelijk restaurant. Vervolgens kun je nog kiezen of je een restaurant in jouw directe omgeving of in een andere plaats wilt zoeken. Je krijgt op een kaart of in een lijst alle restaurants te zien. Ze zijn voorzien van kleurtjes die aangeven om welk type restaurant het gaat. Je kunt restaurants vinden over de hele wereld, dus ook wanneer je in het buitenland bent is het een handige app om bij je te hebben. Ook kun je in deze app zoeken op biologische winkels.

Green Kitchen

Handige app wanneer je op zoek bent naar lekkere recepten op basis van planten. Ook handig wanneer je een keer een dagje geen vlees wil eten. Lekkere recepten met een minimum aan gluten, suikers en zuivel. De creatieve recepten zijn voorzien van prachtige foto’s en gedetailleerde en makkelijk te volgen instructies. Er zitten 159 premium recepten in en nog eens 28 recepten die je als in-app aankoop kunt krijgen. Je kunt favorieten opslaan en een boodschappenlijst maken. Bij elk recept zie je hoe lang de bereiding duurt en tijdens het koken kun je op het scherm tappen om elke stap als gereed te markeren. Er staat precies bij als een recept vegan, rauw, glutenvrij of met volkorengranen is gemaakt. Wil je je recept (milieuonvriendelijk) uitprinten, dan kan dat via AirPrint.

IAP

Oh She Glows

Alleen al door het kijken naar de foto’s in deze app loopt het water je in de mond. De recepten in deze app zijn allemaal veganistisch, dus ook zonder dierlijke producten als melk en eieren. Net als in de meeste receptenapps, kun je hier ook je favoriete recepten opslaan waardoor je ze makkelijk terug kunt vinden. De app is ook makkelijk te gebruiken tijdens het koken, deze blijft namelijk actief. Je hoeft dus niet bang te zijn voor vieze vingers op je iPhone of iPad.

Is It Vegan?

Natuurlijk weet je wel dat er in een banaan of appel geen dierlijke producten zitten. Maar van producten die uit een potje of blik komen is het vaak wat lastiger in te schatten. Dan komt de Is It Vegan-app goed van pas. Je kunt hiermee makkelijk kijken of producten vegan zijn. Je hoeft hiervoor alleen maar de barcode te scannen en de meter laat zien of het product Vegan is. Ook zit er een zoekfunctie op waarmee je naar producten of ingrediënten kunt zoeken en kunt zien of deze vegan zijn. Er komt ook bij te staan welke ingrediënten vegan zijn en welke dit niet zijn.

Uit Paulines keuken

Foodblogger Pauline zorgt ervoor dat je altijd iets gezonds op tafel zet en in haar app heeft ze alle vegetarische recepten bij elkaar gezet waardoor je makkelijk gezonde recepten kunt kiezen zonder vlees. Heb je een account aangemaakt? Dan kun je de recepten ook opslaan om ze een andere keer te maken. Op deze manier hoef je niet elke keer de hele lijst door te scrollen, maar heb je alle lekkere recepten bij elkaar staan.

Meer apps met vegetarische recepten

KiesIkGezond? (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Een app om te kijken welke producten gezonder zijn om te eten. Wedden dat groente gezonder uit de bus komt dan een frikandel?

Het Fotokookboek (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Voor een paar euro koop je een bundel met 60 vegetarische recepten, die je stapsgewijs kunt uitvoeren.

, iOS 10.0+) - Voor een paar euro koop je een bundel met 60 vegetarische recepten, die je stapsgewijs kunt uitvoeren. Chewpy (gratis, iPhone, iOS 10.3+) - Deze app is gemaakt door een Nederlander en geeft je elke week een overzicht van vegetarische recepten, gebaseerd op jouw voorkeuren.

Appie van Albert Heijn (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Ook de app van Albert Heijn helpt je met vegetarisch eten. Met de zoekfunctie kun je makkelijk alle vegetarische recepten vinden. En wat handig is, is dat je ze direct aan je boodschappenlijstje toe kunt voegen zodat je niets kunt vergeten tijdens het boodschappen doen.

Vegan Amino for: Veganism (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Dit is een app waar je niet alleen recepten kunt vinden van andere vegetariërs en veganisten, maar je kunt hier ook in contact komen met hen. Een sociaal medium gericht op vegetariërs en veganisten dus.

How to Cook Everything Veg (€10,99, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - De vegetarische variant van het bekende kookboek van Mark Bittman. Bevat meer dan 2.000 recepten uit het originele boek, vandaar de wat hoge prijs.

Ben je geen vegetariër of veganist, maar heb je wel bijzondere eetwensen of een voedselallergie? Check dan onderstaand bericht met handige apps.