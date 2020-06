iCulture Vandaag: dit was maandag 15 juni 2020

Over een week trapt Apple de WWDC 2020 af en wij blikken opnieuw vooruit. Deze keer de vooruitblik van iOS 14, want we weten al heel erg veel over deze iPhone-update. Of alles ook aangekondigd gaat worden weten we nog niet, maar het geeft in ieder geval een idee wat je kan verwachten. Ook is Apple vandaag alvast begonnen met de Back to School 2020 in de VS, waardoor we nu al weten wat we later deze zomer in Nederland gratis bij je iPad of Mac krijgt. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Eve komt weer met een aantal nieuwe apparaten, zoals de Eve Cam. Check ons bijgewerkte overzicht met alle Eve-producten met HomeKit.

Deze hoesjes voor de AirPods Pro beschermen de oplaadcase.

Pass4Wallet - store cards (gratis, iPhone, iOS 12.2+) - Ondersteuning voor donkere modus.

Booking.com Reisdeals (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.3+) - Bekijk je reserveringen nu via Spotlight.

Citymapper (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 10.3+) - Verbeteringen voor de lopende en fietsende navigatie.

+ , iOS 10.3+) - Verbeteringen voor de lopende en fietsende navigatie. 9292 (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Nu ook de locatie van fietsverhuur in de 9292-app.

Microsoft Word (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Makkelijk je documenten dicteren.