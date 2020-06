Een icoontje in iOS 14 laat zien dat de iMac waarschijnlijk een redesign krijgt. In plaats van een front met duidelijke 'kin' krijgt het apparaat gelijkmatige schermranden aan alle kanten. Het lijkt daarmee wat meer op het Pro Display XDR

iMac krijgt redesign

Er circuleert al sinds februari een gelekte interne versie van iOS 14 in het grijze circuit. Daarmee zijn al diverse ontdekkingen gedaan van functies die er nog aan zitten te komen. Het icoontje toont een scherm met gelijke schermranden aan alle kanten. Wat verder opvalt, is dat het afwijkt van de huidige iMac en dat de randen niet extreem dun zijn. Een geruchtenlekker suggereerde eerder al dat de iMac een ander ontwerp zou krijgen, in lijn met de ‘designtaal van de iPad Pro’.



Droom je ervan om een Pro Display XDR op je bureau te hebben, maar vind je het te duur, dan kan deze vernieuwde iMac wel eens als geroepen komen. Het design zal erop lijken, als is het niet helemaal gelijk. Zo zal aan de achterkant het kaasschaafpatroon met gaten waarschijnlijk ontbreken.

Gelekte versie

Het icoontje werd gepubliceerd door het Russische Twitter-account iFinder, dat nog geen noemenswaardig track record heeft met het vinden van producten of het doorpluizen van software-updates. Wel is het zo dat de gelekte versie van iOS 14 inmiddels in veel handen is – en als het om beveiliging en hacken gaat is Rusland daar niet helemaal onbekend mee.

Apple zou de vernieuwde iMac tijdens WWDC kunnen aankondigen, al geeft informatie uit de toeleveringsketen de indruk dat Apple met de introductie liever wacht tot de tweede helft van 2020. Dat duurt echter niet lang meer, want de tweede helft van het jaar begint al op 1 juli.

De keynote van WWDC 2020 begint om 19:00 uur Nederlandse tijd en iCulture doet natuurlijk verslag van alle aankondigingen!