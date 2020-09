Al een tijdje is eSIM verkrijgbaar in Nederland, maar heb jij het al wel eens geprobeerd? Dat kan nu gratis! Samen met Simyo organiseren we de grote Simyo eSIM-test. Maar liefst 50 iCulture-lezers krijgen de mogelijkheid om een maand lang Simyo eSIM te testen. Doe mee, krijg een maand gratis eSIM, geef je mening en maak kans op Simyo goodies voor jouw feedback.

Waarom eSIM?

Ook als je al een mobiel abonnement op je iPhone hebt, kan een extra telefoonnummer erg handig zijn. Zo kun je het tweede nummer gebruiken om werk en privé beter te scheiden. Of om altijd bereik te hebben op plekken waar jouw huidige abonnement tekortschiet. Misschien ben je gewoon benieuwd hoe gemakkelijk het is om tussen twee nummers te wisselen.

Test mee!

Probeer het nu zelf, door mee te doen aan de grote Simyo x iCulture eSIM test! Het kost je helemaal niets en er zitten geen ingewikkelde verplichtingen aan.

Wat houdt de test in?

Maar liefst 50 iCulture-lezers krijgen deze unieke kans. Simyo eSIM is een maand lang gratis te testen. Het enige wat je nodig hebt is een geschikte iPhone1 en wat tijd om je ervaringen te delen in het speciale testforum voor deelnemers, waar je na toelating ook alle speciale instructies voor de bestelling van je Simyo test-eSIM vindt. Je mag alles2 doen met het Simyo eSIM abonnement: bellen, internetten, facetimen, youtuben — alles wat jij nodig vindt om eSIM goed te kunnen testen. Zo kun je meteen ervaren hoe goed het bereik van het KPN-netwerk is waar Simyo gebruik van maakt! Waarschuwing: als je eenmaal Simyo eSIM geprobeerd hebt, wil je nooit meer zonder.

Meer weten over Simyo eSIM? Lees dan ook onze special: Maak jouw nieuwe iPhone fantastisch met eSIM van Simyo!. Daar vind je meer links naar onze uitlegartikelen over eSIM en meer duidelijkheid over Simyo’s plannen met eSIM.

1 Om Simyo eSIM te kunnen testen heb je een geschikte iPhone nodig (klap open voor lijst) iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

2 Uiteraard moet er sprake zijn van fair use. Het is niet toegestaan meer MB’s en belminuten te verbruiken dan de bundel toelaat of om kosten te maken die normaalgesproken ook buiten je bundel zouden vallen, zoals bellen naar 0900-nummers of bellen naar het buitenland. Om misbruik te voorkomen, zal Simyo dit controleren. Doe daarom rustig aan met je verbruik.

Meld je nu direct aan via het formulier.

Loading…

Word je onverhoopt niet uitgekozen, of ben je van mening dat Simyo eSIM niets voor jou is? Laat dan in de reacties onder dit artikel weten wat er nodig is om eSIM interessant voor jou te maken, of op welke punten de testers volgens jou extra zouden moeten letten.

Algemene voorwaarden van deze actie