VMware Fusion 12 aangekondigd: werkt met macOS Big Sur

VMware Fusion 12 en Big Sur

VMware Fusion 12 is virtualisatiesoftware waarmee je Windows en andere besturingsssystemen in virtuele machines op de Mac kunt draaien. Er zitten allerlei verbeteringen in, zoals ondersteuning voor eGPU‘s, Kubernetes, OpenGL 4.1 en DirectX 11. Parallels bood vorig jaar trouwens al ondersteuning voor DirectX 11. De beveiliging en de toegankelijkheid zijn ook verbeterd. Waar VMware echter niets over zegt, is of het ook gaat werken op de toekomstige ARM-chips. Parallels wil daar ook nog niets over kwijt.



De grootste mijlpaal is uiteraard dat de software nu geschikt is voor macOS Big Sur, waar heel wat aanpassingen voor moesten worden gedaan vanwege het anders omgaan met kernel extensions. Volgens VMware zal Fusion 12 nog steeds met kernel extensions werken als je macOS Catalina gebruikt. Stap je echter over naar macOS Big Sur, dan zal er gebruik worden gemaakt van Apple’s API’s voor virtuele machines en containers.

Voor professionals is er Fusion 12 Pro, met meer functies en de mogelijkheid om op drie computers te installeren. Dit kost $199 voor nieuwe gebruikers en $99 als upgrade. Goedkoper kan ook: Fusion 12 Player is gratis voor persoonlijk gebruik. Voor zakelijk gebruik kun je een licentie van $149 kopen. Upgraden kan voor $89 voor als je op Fusion 10 of 11 zit. Voor het onderwijs is er extra korting beschikbaar, al zou je als student ook de gratis versie kunnen gebruiken. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.

Wil je Windows op je Mac gebruiken, dan heb je daarvoor verschillende opties. Parallels en VMware zijn de bekendste namen, maar er is meer mogelijk.