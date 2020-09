Twijfel je of eSIM iets voor jou is? In dit artikel lees je waarom het een goed idee is om een extra nummer toe te voegen aan je iPhone. Het werkt op de meeste recente toestellen en met Simyo kun je het heel goedkoop proberen!

Dit zijn de voordelen van Simyo eSIM

Je wilt privé en zakelijk op verschillende nummers bereikbaar zijn. Ideaal als je bijvoorbeeld ZZP’er bent of belang hecht aan je work-life-balance. Zo kun je makkelijker regelen dat je van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar bent, maar niet buiten kantoortijden.

Je hebt met je huidige provider niet overal bereik, maar je zit voorlopig nog wel even aan je abonnement vast. Met Simyo eSIM kun je op elk moment overschakelen op het betrouwbare netwerk van KPN.

Je vindt privacy belangrijk en wilt daarom een tweede nummer hebben, dat je kunt gebruiken als je ergens je nummer moet achterlaten. Denk bijvoorbeeld als je bezig bent om een eigen huis te kopen: je gaat overal bezichtigingen en offertes aanvragen, maar je wilt niet dat je privénummer jarenlang in allerlei kaartenbakken blijft zitten en misschien wel wordt doorverkocht (hallo KvK!) of gebruikt voor marketingacties.

Als je behoefte hebt aan een tweede telefoonnummer, dan is eSIM ideaal. Bij Simyo kun je al vanaf €5,- per maand een tweede nummer toevoegen aan je iPhone. Daarbij heb je alle flexibiliteit: met een vaste belbundel of onbeperkt bellen en met keuze uit vijf verschillende databundels! Zo heb je veel meer keuze dan bij speciale eSIM-aanbieders, die vaak maar één of twee databundels aanbieden. Simyo eSIM komt daarbij op allerlei manieren van pas.

In heel veel andere situaties komt een tweede simkaart ook van pas. Tegenwoordig moet je bijvoorbeeld op steeds meer plekken je naam en telefoonnummer achterlaten, bijvoorbeeld als je op een tafeltje in een restaurant wilt reserveren. Moet je in de horeca je telefoonnummer noteren, dan kun je daarvoor het nummer van je eSIM gebruiken. Op die manier gaan contacten met externe partijen en met je privécontacten niet door elkaar lopen.

Simyo eSIM: klaar voor de toekomst!

eSIM is dan ook de toekomst. Fysieke simkaarten bestaan nog wel, maar we kunnen ons goed voorstellen dat alles op termijn digitaal wordt. Het handige is dat het op de nieuwste generaties iPhone heel gemakkelijk werkt. Op smartphones van andere merken kun je vaak maar één simkaart tegelijk gebruiken. Is de ene simkaart actief, dan ben je op de andere niet bereikbaar. Bij de dualsim-toestellen van Apple is dat niet het geval: die maken gebruik van ‘dual-sim, dual stand-by’ (DSDS) zodat je op beide telefoonnummers gebeld kan worden. Je bepaalt steeds zelf welke bundel je gebruikt om te bellen of te internetten. Zo wissel je makkelijk tussen twee privénummers of privé en zakelijk. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om eSIM te combineren met je Apple Watch. Er is nog geen informatie bekend over wanneer Simyo dit wel zal ondersteunen.

eSIM proberen via Simyo

Heb je wel eens nagedacht over een tweede telefoonnummer, dan is het eSIM-aanbod van Simyo ideaal. Dit kan al vanaf €5,- per maand (ex aansluitkosten) en je hebt zelfs de mogelijkheid om voor een maandelijks opzegbaar abonnement te kiezen. eSIM kan worden geactiveerd op de iPhone XS, iPhone XR en nieuwer. Dit zijn de geschikte toestellen:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

Alle toekomstige iPhones

Probeer het nu zelf! Vraag een tweede telefoonnummer aan en hou je huidige fysieke simkaart en abonnement. Aanvragen en activeren is heel eenvoudig.

Meer weten of eSIM? Lees onze eSIM FAQ voor alle vragen en antwoorden of onze meer algemene eSIM uitleg

