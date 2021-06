Verbeterd klikken en slepen op de iPhone

Met drag & drop wordt multitasken op de iPhone een stuk eenvoudiger. Sinds iOS 11 was het al mogelijk om items binnen apps te verplaatsen en in iOS 15 komt daar de mogelijkheid bij om ook tússen apps items te slepen. Je kunt het al proberen in de beta van iOS 15, die momenteel te downloaden is voor ontwikkelaars. Het verslepen van een item houdt overigens wel in dat het item gekopieerd wordt. Het blijft dus ook op de oude locatie bestaan en je zult het handmatig moeten verwijderen als je het op de oude locatie niet meer wilt bewaren. Er is dus geen sprake van verplaatsen, maar van kopiëren naar een extra locatie.



Om een item te slepen leg je je vinger wat langer op het item. Terwijl je deze vinger op het scherm houdt beweeg je met een andere vinger naar een andere app. Zodra deze app is geopend laat je het item los. Je ziet het item nu verschijnen in de nieuw geopende app.

Op de iPad is drag & drop al sinds 2017 mogelijk tussen apps. Daar is de functie eigenlijk ook meer op z’n plaats, omdat je met Split View twee apps naast elkaar kunt zetten. Op de iPhone lukt dat niet, maar Apple heeft er een oplossing voor gevonden zodat je toch iets kunt verslepen:

De functie is ook te vinden op de preview-pagina van Apple, waar het als volgt wordt beschreven:

Drag and drop

With support for drag and drop across apps, you can pick up images, documents, and files from one app and drag them into another.

MacStories-oprichter Federico Viticci laat in een tweet zien hoe het werkt:

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq — Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021

Drag & drop voor meerdere items tegelijk

Door je vinger op het item te leggen lijkt het omhoog te komen van de ondergrond. En terwijl je sleept zorgen animaties en andere visuele aanwijzingen ervoor dat je het item kunt verplaatsen. Ook geeft iOS 15 aan waar je de content kan loslaten. In veel apps kun je een enkel item slepen met een vinger en tijdens het slepen nog meer items aantikken met een andere vinger. Je kunt dus ook meerdere items slepen. Daarna vormen ze een stapel die naar de nieuwe locatie kan worden verplaatst. Dit werkt een beetje als het verplaatsen van meerdere appiconen op het beginscherm.

