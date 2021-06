Apple heeft ook dit jaar weer de nodige verbeteringen voor widgets op de planning. Er komen nieuwe widgets, er zijn flink wat verbeteringen voor de iPad en er komt ook nog een nieuwe functie bij. We nemen alle verbeteringen voor widgets in iOS 15 en iPadOS 15 met je door.

Widgets in iOS 15 en iPadOS 15

Afgelopen jaar introduceerde Apple in iOS 14 de compleet nieuwe widgets: handige informatieblokken die je overal op het beginscherm kan zetten. Er zijn verschillende soorten en maten en ontwikkelaars kunnen allerlei functies van hun app naar de widgets brengen. Hoewel er aan de basis van het systeem in iOS 15 niets verandert, heeft Apple wel enkele verbeteringen voor widgets in iOS 15 en iPadOS 15 in het verschiet.

#1 Widgets op iPad-beginscherm

Geschikt voor: iPadOS 15

Apple bracht de widgets nieuwe stijl vorig jaar ook naar de iPad, maar de mogelijkheden waren flink beperkt. Je kon niet zoals op de iPhone de widgets op het beginscherm zetten, waardoor je gebonden was aan het aparte overzicht en een vaste kolom links op het eerste homescreen. In iPadOS 15 is het eindelijk mogelijk om alle widgets overal op het beginscherm te zetten, gewoon tussen de apps. Je hebt exact dezelfde mogelijkheden als op de iPhone en alle apps die widgets hebben zijn meteen geschikt.

Overigens is het aparte widgetoverzicht op de iPad ook nog steeds beschikbaar. Alleen het vastzetten van de scrollbare lijst met widgets op het eerste beginscherm is niet meer mogelijk. Als je een widget altijd in beeld wil hebben, zet je hem gewoon ergens op je beginscherm. Je kan nu ook een heel apart beginscherm met uitsluitend widgets maken.

#2 Nieuwe grote XXL-widget op iPad

Geschikt voor: iPadOS 15

Apple komt ook met een nieuw formaat widget, exclusief op de iPad. Onder andere de TV-app, Game Center en Bestanden hebben deze grote XXL-widget. Dit formaat meet twee appicoontjes hoog en vier breed, waardoor deze veel meer gebruikmaakt van het grote iPad-scherm. Met de grote Bestanden-widget bekijk je vijftien recente documenten, die je dan meteen vanaf het beginscherm op je iPad kan openen.

#3 Nieuwe widgets voor standaardapps

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey

Apple heeft ook tal van standaardapps voor het eerst voorzien van widgets in de nieuwe stijl. In totaal hebben zes nieuwe apps in iOS 15 en iPadOS 15 widgets gekregen:

Zoek mijn

Contacten

Mail

Slaap

Game Center

App Store

In macOS Monterey heeft Apple alleen voor de Zoek mijn-app ondersteuning voor widgets gegeven. De Zoek mijn-widget laat je de locatie van voorwerpen (bijvoorbeeld via AirTag) bekijken vanaf het beginscherm, maar je kan ook de locatie van personen checken. De Contacten-widget is een soort vervanging van de vroegere Telefoon-widget, maar helaas kun je hiermee niet meteen iemand bellen. Je bekijkt het contactkaartje van de ingestelde persoon, van waaruit je kan bellen, een bericht kan sturen en gedeelde content in iMessage kan bekijken.

Voor de Mail-app check je de meest recente e-mails van je zelf gekozen postbus en met de Slaap-widget check je je schema of je laatste slaapgegevens. Met de Game Center-widget start je meteen een recent gespeelde game of bekijk je wat je vrienden spelen, terwijl de App Store-widget je een recent verhaal uit de App Store voorschotelt.

#4 Widgetsuggesties

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15

In een slimme stapel met widgets kun je in iOS 15 en iPadOS 15 de widgetsuggesties inschakelen. Je iPhone of iPad voegt dan automatisch een passende widget aan je stapel toe, op basis van welke apps je recent gebruikt hebt. Zo wordt je slimme stapel (als het goed is) dus nog slimmer. De stapel toont dan niet alleen de juiste widget op het geschikte moment op basis van je reeds toegevoegde widgets, maar voegt dus ook een nieuwe aan de stapel toe. Met een druk op de knop kun je deze vervolgens voor altijd al je stapel toevoegen.

#5 Nieuw scherm voor stapels instellen

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15

Apple heeft ook het scherm om stapels in te stellen een likje verf gegeven. Je kunt nu veel makkelijker de volgorde in slimme stapels aanpassen, door de widgets ‘live’ te verslepen. Met de knoppen onderaan kun je het slim draaien in- en uitschakelen en kiezen of je wel of geen widgetsuggeties voor deze stapel wil. In de werking is hier verder niets veranderd: alleen de weergave van het instellen is vernieuwd.



iOS 14 vs iOS 15

#6 Gevoelige info verbergen in widgets

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15

Op de iPad en iPhone kun je ook widgets openen vanaf het toegangsscherm, zelfs als het toestel nog vergrendeld is. Sommige widgets tonen gevoelige info, zoals de locatie van je apparaten, het saldo van je bankrekening of andere persoonlijke gegevens. Nu worden complete widgets met deze gevoelige gegevens verborgen, waardoor alle alle gegevens van de widgets niet meer zichtbaar zijn. Dat geldt dus ook voor gegevens die je niet verborgen wil hebben. Een goed voorbeeld is de grote ING-widget: het saldo van je rekeningen is niet meer zichtbaar, maar de knoppen om snel over te maken of een betaalverzoek aan te maken ook niet. In iOS 15 kunnen ontwikkelaars ervoor kiezen om slechts delen van widgets te verbergen als je ze bekijkt op een vergrendeld toestel.

