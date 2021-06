De populaire dagboekenapp Day One is in andere handen gekomen. De nieuwe eigenaar is Automattic, bekend van het WordPress.com-platform. Met Day One heb je een privéplek waar je je gedachten kwijt kunt.

Day One overgenomen na 10 jaar zelfstandigheid

Day One werd tien jaar geleden opgericht met eigen geld en heeft in die tijd nooit externe financiering gezocht. Inmiddels is de app meer dan 15 miljoen keer gedownload sinds het in maart 2011 voor het eerst werd uitgebracht. In de tussentijd werd Day One uitgeroepen tot App van het jaar, ontving een Apple Design Award en kreeg talloze andere prijzen. Gebruikers zijn wildenthousiast over de app en geven in de meeste gevallen vijf sterren. Bij het verschijnen van Day One 2.0 waren gebruikers echter teleurgesteld omdat je opnieuw moest betalen voor de app. Inmiddels is de maker overgestapt op een abonneemodel.



Automattic: meer plekken om te schrijven

Voor Automattic is het een niet zo vergezochte overname: op WordPress.com kun je blogs schrijven om online te publiceren en met Day One kan dat ook, maar voor privégebruik. In 2019 nam Automattic ook Tumblr over, nadat het eerder in handen was van Yahoo en Verizon.

WordPress en Tumblr zijn echter gericht op een publiek, terwijl het bij Day One vanaf dag één draaide om je privégedachten. De schrijfsels zijn end-to-end versleuteld. Naast tekst is het mogelijk om foto’s, audio-opnamen en andere multimedia toe te voegen. Je kunt je locatie en het weerbericht automatisch vastleggen in een dagboekitem en je Instagram-posts automatisch importeren. Verder werkt Day One samen met Spotify, YouTube, Facebook, Twitter en andere diensten.

Day One blijft bestaan

Day One blijft na de overname bestaan, maar zal extra functies krijgen om bijvoorbeeld dagboekverhalen om te zetten naar WordPress- en Tumblr-berichten. Ook wordt het mogelijk om content van WordPress.com en Tumblr te importeren in je dagboek. CEO Paul Mayne zal de verdere ontwikkeling van Day One blijven leiden en het 12-koppige personeel blijft ook in dienst. Voor gebruikers verandert er niets: alles blijft werken zoals je gewend was. Een prijsverhoging komt er ook niet. De huidige app kost €37,99 per jaar of €4,49 per maand, maar is ook gratis te gebruiken. Wil je alleen tekst met een foto, locatie en weerbericht schrijven, dan is de gratis versie voldoende. Voor de geavanceerde functies moet je abonnee zijn, bijvoorbeeld om 10 foto’s tegelijk in een bericht te mogen zetten.

Mayne laat in een blogpost doorschemeren waarom hij de app verkocht heeft. Het geeft Day One de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen die WordPress.com en Tumblr al hebben op het gebied van technologie, financiën en beveiliging. Bovendien denkt Mayne dat met de overname het voortbestaan van de dagboeken-app een stuk zekerder is. Wil je toch overstappen? Er zijn genoeg alternatieven, al zijn ze lang niet allemaal zo bekend en geliefd als Day One.